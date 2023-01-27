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В Белом доме не исключают передачу Украине истребителей F-16: готовы обсуждать

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Вашингтон, Пятница 27 января 2023 09:30
В Белом доме не исключают передачу Украине истребителей F-16: готовы обсуждать Фото: в Белом доме не исключают передачу Украине истребителей F-16 (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

В Белом доме не исключают возможность передачи Украине истребителей F-16. Администрация президента Джо Байдена готова обсуждать это.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя советника Белого дома по национальной безопасности Джона Файнера, которого цитирует Reuters.

По его словам, Соединенные Штаты будут "очень тщательно" обсуждать со своими союзниками идею поставки истребителей Украине.

"Мы не исключали никаких конкретных систем. Мы пытались приспособить нашу помощь к той фазе боя, в которой находятся украинцы", - сказал Файнер, комментируя вопрос о возможности предоставления Украине американских F-16.

Напомним, что недавно издание Politico писало о том, что страны НАТО обсуждают возможные поставки Украине истребителей.

Также мы писали, что Нидерланды готовы рассмотреть передачу Украине истребителей F-16, если от Украины поступит запрос.

В свою очередь президент Владимир Зеленский призвал союзников созвать новое заседание в формате "Рамштайна" для того, чтобы обсудить отправку в Украину дальнобойных ракет и истребителей F-16.

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