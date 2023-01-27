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Россияне обстреляли Запорожье: есть разрушения и ранены

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Запорожье, Пятница 27 января 2023 21:50
Россияне обстреляли Запорожье: есть разрушения и ранены Фото: Россияне обстреляли Запорожье (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 27 января, российские оккупанты нанесли удар по Запорожью. В результате атаки пострадал один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.

"По предварительной информации, россияне атаковали несколько объектов инфраструктуры. На территории одного из них возник пожар", - говорится в сообщении.

Куртев сообщил, что в настоящее время известно об одном пострадавшем. Мужчина госпитализирован. Работают соответствующие службы.

"Информация уточняется", - добавил секретарь горсовета.

Напомним, что сегодня в Запорожье и Херсоне прогремели взрывы.

Также 25 января днем в Запорожье жители услышали несколько взрывов. Воздушная тревога в области пока не объявлена.

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