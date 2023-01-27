В Украине сохраняется значительный дефицит электроэнергии в пиковые часы, - ДТЭК
Дефицит электроэнергии в Украине достигает 5 ГВт в утренние и вечерние пиковые часы потребления, что составляет половину довоенной генерации электроэнергии в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в эфире телемарафона "Єдині новини".
По его словам, многие думают, что весной дефицит электроэнергии уменьшится, но это пока невозможно.
"Покрыть дефицит можно путем ремонтов поврежденных энергообъектов и сетей, импорта электроэнергии и освобождения наших электростанций на оккупированных территориях", - подчеркивает Сахарук.
Чтобы обеспечить необходимые объемы импорта, нужно почти втрое - до 3 ГВт - увеличить мощность межгосударственных пересечений для импорта.
"Это позволит заживить прежде всего промышленных потребителей, а высвобожденная энергия попадет к людям. Например, 500 кВт-ч - это электроэнергия для почти 2,5 млн человек. То есть импорт критически необходим, чтобы работала промышленность, а люди будут иметь большие лимиты электроэнергии", - объяснил директор ДТЭК.
Сегодня РБК-Украина сообщало, что аварийные отключения введены в десяти областях - в "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы.
Напомним, мы писали о том, что в "Укрэнерго" рассказали о последствиях массированного обстрела врага 26 января.
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