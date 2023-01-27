ua ru
Пт, 27 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине сохраняется значительный дефицит электроэнергии в пиковые часы, - ДТЭК

Новина українською →
Украина, Пятница 27 января 2023 17:59
В Украине сохраняется значительный дефицит электроэнергии в пиковые часы, - ДТЭК Фото: пока дефицит электроэнергии в Украине сохраняется (pixabay.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Дефицит электроэнергии в Украине достигает 5 ГВт в утренние и вечерние пиковые часы потребления, что составляет половину довоенной генерации электроэнергии в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в эфире телемарафона "Єдині новини".

По его словам, многие думают, что весной дефицит электроэнергии уменьшится, но это пока невозможно.

"Покрыть дефицит можно путем ремонтов поврежденных энергообъектов и сетей, импорта электроэнергии и освобождения наших электростанций на оккупированных территориях", - подчеркивает Сахарук.

Чтобы обеспечить необходимые объемы импорта, нужно почти втрое - до 3 ГВт - увеличить мощность межгосударственных пересечений для импорта.

"Это позволит заживить прежде всего промышленных потребителей, а высвобожденная энергия попадет к людям. Например, 500 кВт-ч - это электроэнергия для почти 2,5 млн человек. То есть импорт критически необходим, чтобы работала промышленность, а люди будут иметь большие лимиты электроэнергии", - объяснил директор ДТЭК.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что аварийные отключения введены в десяти областях - в "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы.

Напомним, мы писали о том, что в "Укрэнерго" рассказали о последствиях массированного обстрела врага 26 января.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК
NEWS
Бои за Угледар. Череватый опроверг "успехи" оккупантов и назвал их цели
Бои за Угледар. Череватый опроверг "успехи" оккупантов и назвал их цели
DAILY
Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору