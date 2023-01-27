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Стало известно, когда Одесса и область могут вернуться к графику отключения света

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Одесская область, Пятница 27 января 2023 18:23
Стало известно, когда Одесса и область могут вернуться к графику отключения света Фото: стало известно, когда Одесса и область могут вернуться к графику отключения света (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Энергетики рассказали, когда Одесса и область сможет вернуться к графику отключения света

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"В результате последней ракетной атаки энергетическая инфраструктура Одесской области получила значительные повреждения, из-за чего в регионе применяются экстренные отключения света", заявили в компании.

Они объяснили, что в настоящее время разрушения в области очень значительны, поэтому работы по восстановлению будут продолжаться, по меньшей мере, до конца января.

"К их завершению Одесская область не сможет вернуться к стабилизационным графикам", - подчеркнули в ДТЭК.

По их словам, сотрудники прилагают максимум усилий, чтобы давать свет жителям Одессы и близлежащих населенных пунктов хотя бы по несколько часов в сутки.

"Сейчас менее сложная ситуация с электроснабжением в Измаильском, Болградском, Белгород-Днестровском, Раздельнянском, Березовском и Подольском районах, благодаря чему там удается давать свет примерно 4 часа в сутки", - добавили они.

Напомним, вчера в Одесской области во время российской ракетной атаки повреждены два энергетических объекта.

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ДТЭК Одесса Электроэнергия
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