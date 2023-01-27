ЕС продлил экономические санкции против России еще на полгода

Совет Европейского Союза решил продлить ограничительные меры, направленные против отдельных секторов экономики России, на шесть месяцев, то есть до 31 июля 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Совет ЕС .

Впервые эти санкции были введены в 2014 году в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине. Они были значительно расширены с февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение.

В настоящее время санкции состоят из широкого спектра отраслевых мер, включая ограничение торговли, финансов, технологий и товаров двойного использования, промышленности, транспорта и предметов роскоши. Они также охватывают запрет на импорт или передачу морской сырой нефти и определенных нефтепродуктов из России в ЕС, отключение от SWIFT нескольких российских банков, а также приостановление вещания и лицензий нескольких поддерживаемых Кремлем каналов дезинформации.

Как сообщалось ранее, ЕС предлагает ввести новый пакет санкций против Беларуси. Ограничения могут быть такой же силы, как и те, которые наложены на Россию.

Кроме того, Япония ввела новые санкции против России.

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