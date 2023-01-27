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ЕС продлил экономические санкции против России еще на полгода

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Пятница 27 января 2023 13:59
ЕС продлил экономические санкции против России еще на полгода Фото: ЕС продлил экономические санкции против России еще на полгода (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Совет Европейского Союза решил продлить ограничительные меры, направленные против отдельных секторов экономики России, на шесть месяцев, то есть до 31 июля 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Совет ЕС.

Впервые эти санкции были введены в 2014 году в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине. Они были значительно расширены с февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение.

В настоящее время санкции состоят из широкого спектра отраслевых мер, включая ограничение торговли, финансов, технологий и товаров двойного использования, промышленности, транспорта и предметов роскоши. Они также охватывают запрет на импорт или передачу морской сырой нефти и определенных нефтепродуктов из России в ЕС, отключение от SWIFT нескольких российских банков, а также приостановление вещания и лицензий нескольких поддерживаемых Кремлем каналов дезинформации.

Как сообщалось ранее, ЕС предлагает ввести новый пакет санкций против Беларуси. Ограничения могут быть такой же силы, как и те, которые наложены на Россию.

Кроме того, Япония ввела новые санкции против России.

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