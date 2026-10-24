Облако подтвердило восстановление скорости Starlink в Украине

Системы мониторинга Министерства обороны Украины фиксируют восстановление скорости военного Starlink до более чем 400 км/ч.

Как сообщает РБК-Украина , об этом министр обороны Украины Евгений Хмара рассказал в комментарии журналистам.

По его словам, Минобороны фиксирует скорость более 400 км/ч, связь стабильна.

"Это очередной пример, когда прямой диалог и упорная позиция президента Украины на самом высоком уровне дает результаты. И этот результат, прежде всего, важен для нашего фронта, для военных, работы беспилотников, логистики и связи", - отметил Хмара.

В то же время Минобороны продолжает мониторинг и фиксацию работы Starlink.