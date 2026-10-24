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Облако подтвердило восстановление скорости Starlink в Украине

11:07 24.10.2026 Сб
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Облако подтвердило восстановление скорости Starlink в Украине Фото: министр обороны Украины Евгений Хмара (facebook.com SecurSerUkraine)
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Системы мониторинга Министерства обороны Украины фиксируют восстановление скорости военного Starlink до более чем 400 км/ч.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр обороны Украины Евгений Хмара рассказал в комментарии журналистам.

По его словам, Минобороны фиксирует скорость более 400 км/ч, связь стабильна.

"Это очередной пример, когда прямой диалог и упорная позиция президента Украины на самом высоком уровне дает результаты. И этот результат, прежде всего, важен для нашего фронта, для военных, работы беспилотников, логистики и связи", - отметил Хмара.

В то же время Минобороны продолжает мониторинг и фиксацию работы Starlink.

Напомним, ранее источники РБК-Украина в Минобороны сообщили, что в Украине 24 октября военный Starlink возобновил работу на скорости 161 км/ч.

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Министерство обороны Украины Starlink Война в Украине Евгений Хмара
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