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ЕС хочет создать специальную прокуратуру для расследования военных преступлений РФ, - СМИ

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Пятница 27 января 2023 18:18
ЕС хочет создать специальную прокуратуру для расследования военных преступлений РФ, - СМИ Фото: ЕС хочет создать специальную прокуратуру для расследования военных преступлений РФ (flick com libereurope)
Автор: Дмитрий Браславский

Евросоюз изучает возможность создания специальной прокуратуры, расследующей военные преступления, совершенные в Украине Россией

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По их данным, идея создать орган, в который войдут прокуроры Украины и других стран, на этой неделе получила широкую поддержку со стороны членов ЕС.

Как отмечает Bloomberg, Еврокомиссия обсуждает с Европейским агентством по сотрудничеству органов юстиции полномочия предлагаемой международной структуры и другие вопросы.

В то же время переговоры о специальном международном трибунале по Украине продолжают увязывать в юридических спорах, отмечает агентство.

Напомним, что Европейский Союз хочет скорейшего привлечения к ответственности за военные преступления россиян в Украине, заявили министры юстиции стран ЕС. При этом они расходятся во мнениях относительно методов, как возбуждать уголовное дело, искать доказательства и финансировать компенсацию ущерба.

Международный трибунал или его аналог, в рамках которого Россию можно будет привлечь к ответственности за совершенные в Украине военные преступления, может начать свою работу летом 2023 года.

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