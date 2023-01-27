Путин готовит новое наступление на Украину в феврале-марте, - Вloomberg

Российский диктатор Владимир Путин готовит новое наступление на Украину уже в феврале-марте и одновременно закаляет свою страну к многолетнему противостоянию с США и их союзниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Отмечается, что Россия стремится продемонстрировать, что ее силы могут возобновить инициативу после месяцев потери позиций, оказывая давление на Украину и ее союзников, чтобы они согласились на определенное перемирие, оставляющее стране-агрессору контроль над оккупированными территориями.

При этом источники издания сообщают, что Путин остается убежденным, что привлечение большего количества сил и готовность принять новые потери позволят России победить, несмотря на неудачи, которые она испытывала до сих пор.

Близкие к Кремлю люди отметили, что возобновление российского наступления может начаться уже в феврале-марте. Они предполагают, что он может начаться до того, как Украина получит не так давно обещанные поставки боевых танков от США и Европы.

Решительность Путина предвещает еще одну смертоносную эскалацию его войны, поскольку Украина готовит новый собственный толчок, чтобы отбросить его силы.

"Путин разочарован тем, как обстоят дела, но он не готов отказываться от своих целей. Это просто означает, что путь будет длиннее, кровавее и хуже для всех", - сказала основательница политического консультанта R. Politik Татьяна Станова.

Сотрудники разведки США и Европы сомневаются, есть ли у России ресурсы для нового большого наступления, даже после мобилизации 300 тысяч дополнительных войск прошедшей осенью. Тем временем союзники Украины наращивают поставки оружия.

Между тем сообщается, что жестокие атаки России в таких местах, как Бахмут, истощили украинские силы, отвлекая войска и подрывая способность Украины проводить наступательные операции в других местах.

После молниеносных атак украинских сил летом и осенью, нарушивших оборонительные линии РФ, страна-агрессор усилила защиту, используя окопы, танковые ловушки и мины, чтобы замедлить любое потенциальное продвижение.

При этом Россия не продемонстрировала возможности быстро захватывать украинские территории, ведь за последние 6 месяцев она оккупировала лишь один небольшой город, понеся при этом огромные потери.

Однако украинские войска постоянно удивляют союзников тем, что успешно отражают вражеские атаки и возвращают свои территории.

Тем не менее, американские и европейские военные чиновники опасаются, что война в скором времени может перерасти в артиллерийское сражение в стиле Первой мировой войны с преимущественно застойными линиями фронта - сценарий, который может пойти на пользу России с ее большим населением и военной промышленностью.

"Если ничего не изменится, нас ждет война на истощения, как Первая мировая война, которая может длиться долго, потому что обе стороны верят, что время на их стороне", - сказал руководитель основанного Кремлем отдела международных дел России Андрей Кортунов.