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В Украине запретили выезд чиновников за границу во время войны

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Киев, Пятница 27 января 2023 17:07
В Украине запретили выезд чиновников за границу во время войны Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 27 января, Кабинет министров Украины запретил выезд чиновников за границу во время войны. В частности, без уважительной причины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

"Для выполнения решения СНБО Правительство приняло постановление, которое запрещает на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин", - написал он.

Отмечается, что народные депутаты, чиновники, представители местной власти, прокуроры, судьи и другие должностные лица могут пересекать государственную границу на основании служебной командировки.

"Выехать за границу для переговоров, для лечения, для ухода за несовершеннолетними детьми - можно. Кататься на отдых - нет. К сожалению, есть те, кто даже во время войны не понял этих базовых вещей. Поэтому было решение СНБО, был соответствующий указ президента Украины и теперь есть соответствующее постановление Кабинета министров", - подчеркнул премьер.

Напомним, 23 января президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому вводятся ограничения на выезд украинских чиновников за границу.

Вчера посольство Украины в Таиланде анонсировало встречу с нардепом Николаем Тищенко в бангкокском отеле Novotel, которая запланирована на 27 января, якобы для "обсуждения вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины в Королевстве Таиланд".

Позже стало известно, что Тищенко исключили из партии "Слуга народа" после того, как он выехал в Таиланд. Он также уволен с должности замглавы фракции.

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