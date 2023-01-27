Украинские войска точными ударами уничтожили группу оккупантов под Бахмутом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу .

"Предварительно, групповую враждебную цель наши бойцы обнаружили из беспилотника. Пограничники-минометчики выпустили по оккупантам десяток осколочных мин. В результате ликвидирована целая группа кафиров", - говорится в сообщении.

На днях боевая группа пограничников нанесла огненное поражение из 120-мм минометов по позиции вражеской пехоты.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявли, что оккупанты, пытаясь захватить Бахмут, терпят большие потери и не считают своих людей. Число погибших со стороны врага идет на тысячи.

Как сообщали в Минобороны, российские оккупанты усиливают наступление на востоке, в том числе и на Бахмутском направлении, там продолжаются тяжелые бои.

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