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Россияне в очередной раз обстреляли Херсонскую область: есть жертвы

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Херсонская область, Пятница 27 января 2023 18:08
Россияне в очередной раз обстреляли Херсонскую область: есть жертвы Фото: россияне в очередной раз обстреляли Херсонскую область (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Военные Российской Федерации в очередной раз обстреляли Херсон и область, в результате чего две женщины погибли, еще три человека получили травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Херсонской ОВ в Telegram.

В Суворовском районе Херсонской области обломками взрыва российского снаряда был изуродован автомобиль, в салоне которого были мужчина и женщина. Мужчину забрала бригада скорой помощи, а женщина погибла на месте.

Также оккупанты обстреляли и поселок Камышаны, где в результате обстрела были ранены три человека, 25-летняя девушка от полученных ран погибла.

"Искренние соболезнования родным и близким погибших", - добавили в Херсонской ОВА.

Напомним, вчера в Херсонской области воздушная тревога продолжалась более 13 часов. За это время в области было зафиксировано несколько взрывов.

Также во время вчерашней ракетной атаки россияне ударили ракетой по сельсовету в Херсонской области.

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