Россияне в очередной раз обстреляли Херсонскую область: есть жертвы

Военные Российской Федерации в очередной раз обстреляли Херсон и область, в результате чего две женщины погибли, еще три человека получили травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Херсонской ОВ в Telegram.

В Суворовском районе Херсонской области обломками взрыва российского снаряда был изуродован автомобиль, в салоне которого были мужчина и женщина. Мужчину забрала бригада скорой помощи, а женщина погибла на месте. Также оккупанты обстреляли и поселок Камышаны, где в результате обстрела были ранены три человека, 25-летняя девушка от полученных ран погибла. "Искренние соболезнования родным и близким погибших", - добавили в Херсонской ОВА.