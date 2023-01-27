Россияне обстреляли Часов Яр: два человека погибли, полдесятка раненых

Российские военные сегодня, 27 января, обстреляли Часов Яр в Донецкой области. В результате атаки два человека погибли, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

По его словам, обстрел Часового Яра начался около 9:00 и длился более полутора часов. В результате атаки повреждены десяток домов, помещения и здания учреждений и государственной службы, автомобили.

Кроме того, сегодня были зафиксированы обстрелы по Авдеевке, Торецку, Александрополю и Богоявленке.

В Авдеевке оккупанты около 9:00 обстреляли центр города из артиллерии, а несколькими часами позже применили "Грады" с кассетными элементами. Информации о пострадавших не было.

Россияне также обстреляли Нелиповки Торецкой теробщины, пострадали дома и хозяйственные постройки. Обошлось без жертв.

К тому же, под обстрел из РСЗО попали Александрополь Очеретинской общины и Богоявленка, что вблизи Угледара.

Напомним, 23 января россияне обстреляли жилой квартал Часового Яра, один человек погиб.

Кроме того, вчера россияне обстреляли Бахмут и Авдеевку, погибли три человека.

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