Россияне обстреляли Часов Яр: два человека погибли, полдесятка раненых
Российские военные сегодня, 27 января, обстреляли Часов Яр в Донецкой области. В результате атаки два человека погибли, еще пятеро получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
По его словам, обстрел Часового Яра начался около 9:00 и длился более полутора часов. В результате атаки повреждены десяток домов, помещения и здания учреждений и государственной службы, автомобили.
Кроме того, сегодня были зафиксированы обстрелы по Авдеевке, Торецку, Александрополю и Богоявленке.
В Авдеевке оккупанты около 9:00 обстреляли центр города из артиллерии, а несколькими часами позже применили "Грады" с кассетными элементами. Информации о пострадавших не было.
Россияне также обстреляли Нелиповки Торецкой теробщины, пострадали дома и хозяйственные постройки. Обошлось без жертв.
К тому же, под обстрел из РСЗО попали Александрополь Очеретинской общины и Богоявленка, что вблизи Угледара.
Напомним, 23 января россияне обстреляли жилой квартал Часового Яра, один человек погиб.
Кроме того, вчера россияне обстреляли Бахмут и Авдеевку, погибли три человека.
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