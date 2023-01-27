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Министры юстиции стран ЕС готовят международный трибунал для российских агрессоров

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Стокгольм, Пятница 27 января 2023 14:43
Министры юстиции стран ЕС готовят международный трибунал для российских агрессоров Фото: ЕС готовит трибунал для российских агрессоров (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейский Союз хочет скорейшего привлечения к ответственности за военные преступления россиян в Украине, заявили министры юстиции стран ЕС. При этом они расходятся во мнениях относительно методов, как возбуждать уголовное дело, искать доказательства и финансировать компенсацию ущерба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министры юстиции 27 стран блока встретились в Стокгольме в преддверии 24 февраля, годовщины полномасштабного нападения России на Украину.

"Абсолютно необходимо будет привлечь к ответственности за ужасные международные преступления и жестокость того, что мы наблюдаем в Украине… явные и очевидные военные преступления", - сказал Саймон Харрис из Ирландии.

Министры обсудили сбор доказательств, а также создание нового международного трибунала для преследования агрессии Москвы.

"Никто, совершивший такого рода военные преступления, не должен уйти на свободу. Очень, очень важно, чтобы мы нашли способ привлечь к ответственности ответственных лиц", - заявил министр юстиции Швеции Гуннар Строммер.

Пока 27 стран ЕС обсуждали варианты, словацкий министр выступил против создания нового органа для судебного преследования, к чему конкретно призвал его бельгийский коллега.

"Эти акты агрессии должны быть осуждены не только европейскими странами или Соединенными Штатами, но и подавляющим большинством стран… в Африке, Латинской Америке и других местах", - сказал министр юстиции Бельгии Винсент ван Квикборн.

Российское вторжение унесло жизни тысяч мирных жителей, сделало миллионы беженцами и превратило города в руины. По мнению ООН, нападения на гражданскую инфраструктуру Украины, включая энергетические объекты, являются возможными военными преступлениями.

Чтобы возместить ущерб, ЕС также рассматривает возможность использования российских активов, замороженных в соответствии с санкциями, что является еще одним сложным юридическим обсуждением, состоявшимся в пятницу.

Напомним, ранее Европарламент одобрил резолюцию, призывающую создать международный трибунал по расследованию преступлений диктаторов Путина и Лукашенко.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба анонсировал встречу группы стран, которые будут продвигать идею создания специального трибунала для России.

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