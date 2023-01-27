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ЕС готовит новые меры против Беларуси, чтобы пресечь обход санкций

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Брюссель, Пятница 27 января 2023 14:59
ЕС готовит новые меры против Беларуси, чтобы пресечь обход санкций Фото: ЕС готовит санкции против режима Лукашенко (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Послы Европейского Союза в пятницу, 27 января, обсудят распространение санкций на союзницу России Беларусь, чтобы пресечь обход санкций в отношении России компаниями, переправляющими запрещенные товары через ее соседа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Дипломаты ЕС сообщили агентству, что последние обсуждения были направлены на то, чтобы обеспечить соответствие санкций в отношении Беларуси и России.

По словам дипломатов, они, вероятно, рассмотрят такие области, как ограничения на импорт из Беларуси нефти, угля и золота, а также на экспорт в Беларусь определенных машин и технологий, которые могут использоваться военными.

ЕС ввел широкий спектр санкций против России после ее вторжения в Украину в феврале 2022 года и ограничив импорт целого ряда продуктов, включая морскую нефть, уголь, сталь, золото, древесину и пластик.

Морепродукты, спиртные напитки, сигареты и косметика также входят в список товаров, которые нельзя ввозить в ЕС из России.

ЕС также ввел ограничения в отношении Беларуси, которая, поддержала Москву, разрешив России запускать ракеты со своей территории и позволив российским войскам, танкам и самолетам пересекать ее территорию.

В финансовом секторе меры аналогичны. Действуют запрет на операции с центральным банком Беларуси и предоставление банкнот, номинированных в евро, ограничения на приток финансовых средств из Беларуси и запрет на предоставление услуги обмена сообщениями SWIFT пяти белорусским банкам.

Ранее сообщалось, что ЕС предложил новый пакет широкомасштабных санкций против Беларуси за ее роль в поддержке вторжения России в Украину.

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