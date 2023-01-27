Ракеты для ПВО и грузовики: Германия передала новый пакет помощи для ВСУ

Германия предоставила новый пакет помощи Вооруженным силам Украины. В него вошли ракеты для комплексов ПВО IRIS-T.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс- службу правительства Германии.

Германия передала Украине очередной пакет военной помощи. В него вошло следующее:

ракеты для комплексов ПВО IRIS-T;

тринадцать грузовиков;

два 15-тонных грузовика;

двенадцать седловых тягачей и 4 полуприцепа;

двенадцать машин для охраны границы;

два пикапа.

Германия также опубликовала информацию о помощи, которую Украина получит в будущем:

14 основных боевых танков Leopard 2 A 6 с боекомплектом;

две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3;

две РЛС воздушного наблюдения;

64 седловых тягача и 72 полуприцепа.