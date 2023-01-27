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Ракеты для ПВО и грузовики: Германия передала новый пакет помощи для ВСУ

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Пятница 27 января 2023 19:03
Ракеты для ПВО и грузовики: Германия передала новый пакет помощи для ВСУ Фото: Германия передала новый пакет помощи ВСУ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Германия предоставила новый пакет помощи Вооруженным силам Украины. В него вошли ракеты для комплексов ПВО IRIS-T.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.

Германия передала Украине очередной пакет военной помощи. В него вошло следующее:

  • ракеты для комплексов ПВО IRIS-T;
  • тринадцать грузовиков;
  • два 15-тонных грузовика;
  • двенадцать седловых тягачей и 4 полуприцепа;
  • двенадцать машин для охраны границы;
  • два пикапа.

Германия также опубликовала информацию о помощи, которую Украина получит в будущем:

  • 14 основных боевых танков Leopard 2 A 6 с боекомплектом;
  • две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3;
  • две РЛС воздушного наблюдения;
  • 64 седловых тягача и 72 полуприцепа.

Часть техники будет поставляться со складов бундесвера, а другая часть - от промышленности, финансируемых вследствие средств инициативы правительства по модернизации. В немецком правительстве подчеркнули, что из соображений безопасности не будет сообщаться информация о способах и сроках доставки вооружения.

Напомним, что Германия анонсировала новый пакет военной помощи Украине в 1 млрд евро.

Украина получит от партнеров современные германские танки Leopard 2. Германия официально подтвердила свои намерения.

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