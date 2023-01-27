Ракеты для ПВО и грузовики: Германия передала новый пакет помощи для ВСУ
Германия предоставила новый пакет помощи Вооруженным силам Украины. В него вошли ракеты для комплексов ПВО IRIS-T.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.
Германия передала Украине очередной пакет военной помощи. В него вошло следующее:
- ракеты для комплексов ПВО IRIS-T;
- тринадцать грузовиков;
- два 15-тонных грузовика;
- двенадцать седловых тягачей и 4 полуприцепа;
- двенадцать машин для охраны границы;
- два пикапа.
Германия также опубликовала информацию о помощи, которую Украина получит в будущем:
- 14 основных боевых танков Leopard 2 A 6 с боекомплектом;
- две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3;
- две РЛС воздушного наблюдения;
- 64 седловых тягача и 72 полуприцепа.
Часть техники будет поставляться со складов бундесвера, а другая часть - от промышленности, финансируемых вследствие средств инициативы правительства по модернизации. В немецком правительстве подчеркнули, что из соображений безопасности не будет сообщаться информация о способах и сроках доставки вооружения.
Напомним, что Германия анонсировала новый пакет военной помощи Украине в 1 млрд евро.
Украина получит от партнеров современные германские танки Leopard 2. Германия официально подтвердила свои намерения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.