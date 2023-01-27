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РФ обстреляла Донецкую область из реактивной артиллерии: ранены два работника ГСЧС

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Донецкая область, Пятница 27 января 2023 16:22
РФ обстреляла Донецкую область из реактивной артиллерии: ранены два работника ГСЧС Фото: РФ обстреляла Донецкую область по реактивной артиллерии (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 27 января, российские военные атаковали Донецкую область с РСЗО. В результате ранения получили работники ГСЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"Оккупационные войска РФ нанесли удары с реактивных систем залпового огня по городам Бахмута, Часовому Яру и с. Парасковеевка Бахмутского района", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что в результате обстрелов 55-летний мужчина погиб. Еще четверо граждан, в том числе двое сотрудников ГСЧС, выполнявших свои служебные обязанности, получили осколочные ранения.

"Из-за мощных атак оккупантов повреждены многоквартирные дома. Также разрушились частные домохозяйства, транспортные средства и другие объекты", - добавили напоследок.

Напомним, что российские военные сегодня, 27 января, обстреляли Часов Яр в Донецкой области. В результате атаки два человека погибли, еще пятеро получили ранения.

Кроме того, вчера россияне обстреляли Бахмут и Авдеевку, погибли три человека.

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