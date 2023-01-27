Аварийные отключения в десяти областях: в "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы

В энергосистеме Украины и дальше наблюдается значительный дефицит мощности из-за ряда массированных ударов россиян. Аварийные отключения света были введены в десяти областях страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Укрэнерго".

Массированная атака 26 января

В результате обстрела россиян были повреждены электростанции и высоковольтная сеть. Вчера 26 января, враг нанес существенные повреждения нескольким объектам высоковольтной сети.

"Впрочем, энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, повлекших повреждение энергоблоков электростанций. В результате производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление", - пишет пресс-служба.

Аварийные отключения

До всех областей были доведены лимиты потребления, которые будут действовать в течение суток. По состоянию на 11 часов превышение лимитов было зафиксировано уже в десяти областях:

Харьковской;

Донецкой;

Запорожской;

Кировоградской;

Киевской;

Черкасской;

Житомирской;

Волынской;

Львовской;

Ровенской.

Аварийные отключения возможны и в других областях в течение суток.

Восстановление объектов энергетической инфраструктуры

После вчерашнего обстрела сетевые ограничения действуют в Одессе и в других регионах, где высоковольтная инфраструктура подверглась ударам.

"Однако после каждой следующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше", - добавляет "Укрэнерго".