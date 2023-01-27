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Аварийные отключения в десяти областях: в "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы

Новина українською →
Пятница 27 января 2023 11:17
Аварийные отключения в десяти областях: в "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы Фото: в "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В энергосистеме Украины и дальше наблюдается значительный дефицит мощности из-за ряда массированных ударов россиян. Аварийные отключения света были введены в десяти областях страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Укрэнерго".

Массированная атака 26 января

В результате обстрела россиян были повреждены электростанции и высоковольтная сеть. Вчера 26 января, враг нанес существенные повреждения нескольким объектам высоковольтной сети.

"Впрочем, энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, повлекших повреждение энергоблоков электростанций. В результате производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление", - пишет пресс-служба.

Аварийные отключения

До всех областей были доведены лимиты потребления, которые будут действовать в течение суток. По состоянию на 11 часов превышение лимитов было зафиксировано уже в десяти областях:

  • Харьковской;
  • Донецкой;
  • Запорожской;
  • Кировоградской;
  • Киевской;
  • Черкасской;
  • Житомирской;
  • Волынской;
  • Львовской;
  • Ровенской.

Аварийные отключения возможны и в других областях в течение суток.

Восстановление объектов энергетической инфраструктуры

После вчерашнего обстрела сетевые ограничения действуют в Одессе и в других регионах, где высоковольтная инфраструктура подверглась ударам.

"Однако после каждой следующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше", - добавляет "Укрэнерго".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в "Укрэнерго" рассказали о последствиях массированного обстрела врага 26 января.

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