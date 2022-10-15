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Саудовская Аравия выделила для Украины 400 млн долларов гуманитарной помощи

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Эр-Рияд, Суббота 15 октября 2022 11:27
Саудовская Аравия выделила для Украины 400 млн долларов гуманитарной помощи Фото: Саудовская Аравия предоставит Украине 400 млн долларов гуманитарной помощи (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Правительство Саудовской Аравии приняло решение выделить для Украины пакет гуманитарной помощи стоимостью 400 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на госагентство SPA.

По данным издания, президент Украины Владимир Зеленский и наследный принц и действующий премьер-министр королевства Мухаммед бин Салман провели телефонный разговор. Зеленский приветствовал решение Саудовской Аравии о выделении дополнительного пакета гуманитарной помощи на 400 млн долларов.

Также президент поблагодарил принца за поддержку в ООН резолюции о непризнании аннексии Россией оккупированных территорий Украины.

Вчера мы сообщали, что Владимир Зеленский провел переговоры с принцем Саудовской Аравии, во время которых они договорились сотрудничать по вопросу освобождения украинских пленных.

Напомним, что в сентябре при посредничестве принца Саудовской Аравии из российского плена освободили 10 иностранных бойцов ВСУ.

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