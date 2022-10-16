ua ru
Вс, 16 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Центр оккупированного Донецка обстреляли, один из снарядов попал в "мэрию"

Новина українською →
Донецк, Воскресенье 16 октября 2022 10:07
Центр оккупированного Донецка обстреляли, один из снарядов попал в "мэрию" Фото: центр оккупированного Донецка обстреляли 16 октября (dontime)
Автор: Наталия Гурковская

Центр временно оккупированного Донецка попал под обстрел в воскресенье, 16 октября. Один из снарядов влетел в здание городской "администрации", есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Глава администрации" города Алексей Кулемзин заявил, что, якобы в здание "администрации" влетала одна из ракет HIMARS.

По его словам якобы, до сих пор "большинство районов Донецка находятся под обстрелами". В частности, "за последние 15 минут во вражеский огонь также попали Кировский и Куйбышевский районы".

По данным росСМИ, ранения получили два человека.

Ранее в центре Донецка обстреляли рынок. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецк
NEWS
ВСУ за сутки отразили все атаки врага в Донецкой области, - Генштаб
ВСУ за сутки отразили все атаки врага в Донецкой области, - Генштаб
DAILY
Защитник "Азовстали" Виталий Мурдза: Снова вернусь в строй, война не закончилась
Роман Чернышевкорреспондент Защитник "Азовстали" Виталий Мурдза: Снова вернусь в строй, война не закончилась