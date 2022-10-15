Более 200 Humvee и боеприпасы для HIMARS: Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине

В рамках нового пакета военной помощи США предоставят Украине более 200 бронированных внедорожников Humvee и боеприпасы для РСЗО HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Пентагона.

В Министерстве обороны Соединенных Штатов отметили, что поддержка на сумму 725 миллионов долларов включает:

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

23 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;

5 000 155-мм снарядов дистанционных противоброневых мин (RAAM);

5 000 единиц противотанкового оружия;

Высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);

Более 200 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);

Стрелковое оружие и более 2 000 000 патронов к стрелковому оружию;

Медицинские принадлежности.

В то же время в ведомстве уточнили, что в целом с января 2021 года США выделили более 18,2 миллиарда долларов на помощь безопасности Украины.

К слову, с 2014 года - более 20,3 миллиарда долларов и с начала вторжения России 24 февраля - примерно 17,6 миллиарда долларов.