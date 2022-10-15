ua ru
Сб, 15 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Более 200 Humvee и боеприпасы для HIMARS: Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине

Новина українською →
Суббота 15 октября 2022 03:47
Более 200 Humvee и боеприпасы для HIMARS: Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине Фото: Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В рамках нового пакета военной помощи США предоставят Украине более 200 бронированных внедорожников Humvee и боеприпасы для РСЗО HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Пентагона.

В Министерстве обороны Соединенных Штатов отметили, что поддержка на сумму 725 миллионов долларов включает:

  • дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
  • 23 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
  • 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
  • 5 000 155-мм снарядов дистанционных противоброневых мин (RAAM);
  • 5 000 единиц противотанкового оружия;
  • Высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);
  • Более 200 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);
  • Стрелковое оружие и более 2 000 000 патронов к стрелковому оружию;
  • Медицинские принадлежности.

В то же время в ведомстве уточнили, что в целом с января 2021 года США выделили более 18,2 миллиарда долларов на помощь безопасности Украины.

К слову, с 2014 года - более 20,3 миллиарда долларов и с начала вторжения России 24 февраля - примерно 17,6 миллиарда долларов.

Напомним, 14 октября президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 725 миллионов долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон Соединенные Штаты Америки Война России против Украины
NEWS
Освобождение Херсона на следующей неделе? Насколько реален такой сценарий
Освобождение Херсона на следующей неделе? Насколько реален такой сценарий
DAILY
"За день вывозим до 10 раненых": медик штурмовой бригады о боях на Донбассе
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "За день вывозим до 10 раненых": медик штурмовой бригады о боях на Донбассе