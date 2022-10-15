Более 200 Humvee и боеприпасы для HIMARS: Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине
В рамках нового пакета военной помощи США предоставят Украине более 200 бронированных внедорожников Humvee и боеприпасы для РСЗО HIMARS.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Пентагона.
В Министерстве обороны Соединенных Штатов отметили, что поддержка на сумму 725 миллионов долларов включает:
- дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
- 23 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
- 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
- 5 000 155-мм снарядов дистанционных противоброневых мин (RAAM);
- 5 000 единиц противотанкового оружия;
- Высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);
- Более 200 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);
- Стрелковое оружие и более 2 000 000 патронов к стрелковому оружию;
- Медицинские принадлежности.
В то же время в ведомстве уточнили, что в целом с января 2021 года США выделили более 18,2 миллиарда долларов на помощь безопасности Украины.
К слову, с 2014 года - более 20,3 миллиарда долларов и с начала вторжения России 24 февраля - примерно 17,6 миллиарда долларов.
Напомним, 14 октября президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 725 миллионов долларов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.