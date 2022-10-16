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Время пришло. В Израиле призвали предоставить Украине военную помощь, как США и НАТО

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Воскресенье 16 октября 2022 17:27
Время пришло. В Израиле призвали предоставить Украине военную помощь, как США и НАТО Фото: в Израиле призвали предоставить Украине военную помощь, как США и НАТО (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Израиле выступили за предоставление Украине такой же военной помощи, которую оказывают США и НАТО, на фоне информации о передачи Ираном ракет класса "земля-земля" России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра по делам диаспоры Израиля Нахмана Шайя в Twitter.

"Сегодня утром сообщалось, что Иран перекидывает России баллистические ракеты. Больше нет никаких сомнений в том, какую позицию должен занять Израиль в этом кровавом конфликте. Пора Украине получить также военную помощь, такую, как оказывают США и страны НАТО", - написал он.

Отметим, сегодня The Washington Post сообщило, что Иран планирует поставить России ракеты класса "земля-земля" для продолжения агрессии против Украины. Страны заключили договор еще 18 сентября.

Напомним, в сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Израиль не предоставил нам никакой помощи с начала полномасштабной войны с Россией.

При этом NYT сообщало, что Израиль предоставляет Украине базовые сведения об иранских дронах, которые РФ использует для ударов по гражданским объектам.

Недавно министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что в Израиле пока нет политического решения о предоставлении Украине летальной помощи, но Украина работает над этим.

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