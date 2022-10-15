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Россия депортировала уже несколько тысяч детей из оккупированной Херсонской области

Новина українською →
Херсон, Суббота 15 октября 2022 13:40
Россия депортировала уже несколько тысяч детей из оккупированной Херсонской области Фото: Россия депортировала уже несколько тысяч детей из оккупированной Херсонской области (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Россия депортировала из захваченной Херсонской области несколько тысяч украинских детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

"На сегодняшний день идут постоянные обстрелы, это небезопасно. Поэтому было предложено ("выехать" из региона, - ред.) сначала детям", - заявил он.

Российский премьер признался, что "несколько тысяч детей уже находятся на территории других регионов России", якобы "отдыхая" в домах отдыха, детских лагерях.

При этом Хуснуллин не стал скрывать, что РФ депортирует на свою территорию "порядка 500 человек в день".

Как сообщалось, с начала полномасштабной войны в Украину удалось вернуть 96 незаконно депортированных детей.

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