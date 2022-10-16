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Россия не способна производить ракеты так быстро, как их тратит, - британская разведка

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Россия, Воскресенье 16 октября 2022 09:09
Россия не способна производить ракеты так быстро, как их тратит, - британская разведка Фото: Россия не сможет быстро восстановить запасы современных ракет (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия не может производить современные ракеты с той скоростью, с которой они тратятся. Вероятно, скоро РФ ощутит дефицит высокоточных боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

С 10 октября Россия выпустила более 80 ракет, однако половину из них сбили силы противовоздушной обороны Украины. По данным британской разведки, массовые удары по Украине значительно опустошают российские запасы.

Российская оборонная промышленность, вероятно, не способна производить современные боеприпасы с той скоростью, с какой армия РФ тратит их на войне в Украине.

"Эти атаки свидетельствуют о дальнейшем ухудшении российских запасов ракет большой дальности, что, предположительно, ограничит их способность поражать желаемое количество целей в будущем", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что РФ потратила уже две трети запаса ракет, однако у нее еще 600 ракет.

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