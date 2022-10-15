Оккупанты начали вывозить детей из Энергодара в Россию, - мэр

"Несмотря на значительное обострение ситуации на фронте, в частности на Херсонском направлении, сегодня оккупанты и коллаборанты Энергодара отправляют детей в РФ", - говорится в сообщении.

По словам Орлова, детей вывозят "на отдых" в Краснодарский край России. Мэр добавил, что в любой момент линия фронта на Херсонском, а следом и на Запорожском направлениях может быть перерезана. А последующие интенсивные бои просто заблокируют все пути назад.

"И можно только догадываться, что происходит в сознании тех родителей, которые во время полномасштабной войны готовы расставаться со своими детьми и собственноручно отсылают их не просто в неизвестность, а в страну-террориста", - заявил мэр.