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Оккупанты начали вывозить детей из Энергодара в Россию, - мэр

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Энергодар, Суббота 15 октября 2022 15:48
Оккупанты начали вывозить детей из Энергодара в Россию, - мэр Фото: Оккупанты начали вывозить детей из Энергодара в Россию (en gov ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 15 октября, оккупанты начали вывозить детей из Энергодара в Российскую Федерацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Энергодарского городского головы Дмитрия Орлова.

"Несмотря на значительное обострение ситуации на фронте, в частности на Херсонском направлении, сегодня оккупанты и коллаборанты Энергодара отправляют детей в РФ", - говорится в сообщении.

По словам Орлова, детей вывозят "на отдых" в Краснодарский край России. Мэр добавил, что в любой момент линия фронта на Херсонском, а следом и на Запорожском направлениях может быть перерезана. А последующие интенсивные бои просто заблокируют все пути назад.

"И можно только догадываться, что происходит в сознании тех родителей, которые во время полномасштабной войны готовы расставаться со своими детьми и собственноручно отсылают их не просто в неизвестность, а в страну-террориста", - заявил мэр.

Напомним, что очереди на выезд в Васильевку в сторону Запорожья ждут несколько тысяч человек.

Ранее мелитопольский городской голова Иван Федоров заявил, что оккупанты собираются вывезти детей из Запорожской области в Россию.

Также гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо заявлял о желании вывезти детей с родителями и престарелых из Херсонской области в Крым и на территорию РФ.

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