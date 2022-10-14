Маск подтвердил, что не хочет бесплатно передавать Украине "старлинки"
Основатель SpaceX Илон Маск подтвердил информацию о том, что он больше не планирует бесплатно финансировать услуги Starlink для України.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Илона Маска.
"SpaceX не просит возместить прошлые расходы, но также не может финансировать существующую систему бесконечно и отправить еще несколько тысяч терминалов, использующих данные до 100 раз больше, чем обычные домохозяйства. Это глупо", - написал Маск.
SpaceX не подразумевает воспользоваться past expenses, а также не может финансировать существующую систему неустойчиво *и* один several thousand more terminals, що має data usage up 100X greater than typical households. Это isunreasonable.— Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2022
Напомним, РБК-Украина писало о том, что SpaceX обратилась к Пентагону с призывом финансировать ежемесячно услуги Starlink в Украине. В письме компания заявила о том, что не в состоянии "в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени".
Также недавно миллиардер попал в скандал после предложения организовать новые референдумы на оккупированных территориях Украины, но уже под эгидой ООН.
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