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Маск подтвердил, что не хочет бесплатно передавать Украине "старлинки"

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Пятница 14 октября 2022 12:52
Маск подтвердил, что не хочет бесплатно передавать Украине "старлинки" Фото: Илон Маск, основатель SpaceX (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Основатель SpaceX Илон Маск подтвердил информацию о том, что он больше не планирует бесплатно финансировать услуги Starlink для України.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Илона Маска.

"SpaceX не просит возместить прошлые расходы, но также не может финансировать существующую систему бесконечно и отправить еще несколько тысяч терминалов, использующих данные до 100 раз больше, чем обычные домохозяйства. Это глупо", - написал Маск.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что SpaceX обратилась к Пентагону с призывом финансировать ежемесячно услуги Starlink в Украине. В письме компания заявила о том, что не в состоянии "в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени".

Также недавно миллиардер попал в скандал после предложения организовать новые референдумы на оккупированных территориях Украины, но уже под эгидой ООН.

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Илон Маск Соединенные Штаты Америки
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