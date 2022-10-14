Маск подтвердил, что не хочет бесплатно передавать Украине "старлинки"

Основатель SpaceX Илон Маск подтвердил информацию о том, что он больше не планирует бесплатно финансировать услуги Starlink для України.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Илона Маска.

SpaceX не подразумевает воспользоваться past expenses, а также не может финансировать существующую систему неустойчиво *и* один several thousand more terminals, що має data usage up 100X greater than typical households. Это isunreasonable.

"SpaceX не просит возместить прошлые расходы, но также не может финансировать существующую систему бесконечно и отправить еще несколько тысяч терминалов, использующих данные до 100 раз больше, чем обычные домохозяйства. Это глупо", - написал Маск.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что SpaceX обратилась к Пентагону с призывом финансировать ежемесячно услуги Starlink в Украине. В письме компания заявила о том, что не в состоянии "в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени".

Также недавно миллиардер попал в скандал после предложения организовать новые референдумы на оккупированных территориях Украины, но уже под эгидой ООН.

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