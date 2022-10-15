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Количество раненых из-за утреннего обстрела Никополя увеличилось

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Днепр, Суббота 15 октября 2022 13:13
Количество раненых из-за утреннего обстрела Никополя увеличилось Фото: из-за обстрела Никополя утром 15 октября пострадали уже 5 человек (t.me/Yevtushenko_E)
Автор: Наталия Гурковская

Уже известно о пяти раненых в результате обстрела Никополя утром в субботу, 15 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

"Тяжелая ночь и утро для района. Два раненых ночью и, по уточненным данным, пять раненых жителей Никополя утром, - рассказал он. - К счастью, без погибших".

Как добавил Евтушенко, утренний обстрел улиц мирного города "был заточен на максимальный ущерб мирным жителям".

Как сообщалось, утром 15 октября российские войска снова нанесли удар по Никополю. Враг обстрелял город из тяжелой артиллерии. Изначально было известно, что ранения получили три человека.

При этом россияне всю ночь обстреливали Никополь и район, выпустив по городу 50 снарядов. Были ранены два человека.

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