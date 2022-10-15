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Маск передумал. Украина продолжит бесплатно получать спутниковую связь Starlink

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Суббота 15 октября 2022 21:34
Маск передумал. Украина продолжит бесплатно получать спутниковую связь Starlink Фото: основатель SpaceX Илон Маск (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Компания SpaceX продолжит бесплатно снабжать Украину спутниковой связью Starlink.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на основателя SpaceX Илона Маска в Twitter.

"Черт с ним… Хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, мы будем просто продолжать бесплатно финансировать украинское правительство", - написал он.

Напомним, SpaceX попросила Пентагон финансировать услуги Starlink в Украине. Компания заявила, что не может "в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени".

Все, что известно о новом скандале, связанном с Маском, - читайте в материале РБК-Украина.

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Илон Маск
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