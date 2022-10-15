Россия планирует переоборудовать белорусские самолеты Су-25 под ядерное оружие

Российская Федерация планирует переоборудовать белорусские Су-25 под ядерное оружие. Все из-за якобы возможного "продвижения ядерной инфраструктуры НАТО на восток".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское агентство " РИА Новости ".

В ходе заседания первого комитета ГА ООН заместитель председателя российской делегации Константин Воронцов заявил о том, что Россия передаст Беларуси комплексы "Искандер-М" двойной оснастки и переоборудовает часть белорусских самолетов Су-25 под техническую возможность нести ядерное оружие.

"На данном этапе речь идет исключительно о передаче Республике Беларусь комплексов Искандер-М двойной оснастки с ракетами в обычном снаряжении, а также предоставлении части белорусских самолетов Су-25 технической возможности нести ядерное оружие", - заявил Воронцов.

По словам замглавы делегации России, передача Беларуси технологий по переоборудованию самолетов в носители ядерного оружия не предполагается.

Такие действия, как отметил Воронцов, связаны с возможным якобы продвижением ядерной инфраструктуры НАТО на восток. Он отметил, что в Польше в течение нескольких лет заявляют о стремлении подключиться к совместным ядерным миссиям.

"Это, безусловно, учитывалось Россией и Белоруссией при рассмотрении вопроса о контрмерах", - сказал Воронцов.

В то же время, Воронцов отметил, что оснащение Беларуси ядерными боезарядами якобы не планируется.