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Россия планирует переоборудовать белорусские самолеты Су-25 под ядерное оружие

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Суббота 15 октября 2022 14:14
Россия планирует переоборудовать белорусские самолеты Су-25 под ядерное оружие Фото: Су-25 (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация планирует переоборудовать белорусские Су-25 под ядерное оружие. Все из-за якобы возможного "продвижения ядерной инфраструктуры НАТО на восток".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское агентство "РИА Новости".

В ходе заседания первого комитета ГА ООН заместитель председателя российской делегации Константин Воронцов заявил о том, что Россия передаст Беларуси комплексы "Искандер-М" двойной оснастки и переоборудовает часть белорусских самолетов Су-25 под техническую возможность нести ядерное оружие.

"На данном этапе речь идет исключительно о передаче Республике Беларусь комплексов Искандер-М двойной оснастки с ракетами в обычном снаряжении, а также предоставлении части белорусских самолетов Су-25 технической возможности нести ядерное оружие", - заявил Воронцов.

По словам замглавы делегации России, передача Беларуси технологий по переоборудованию самолетов в носители ядерного оружия не предполагается.

Такие действия, как отметил Воронцов, связаны с возможным якобы продвижением ядерной инфраструктуры НАТО на восток. Он отметил, что в Польше в течение нескольких лет заявляют о стремлении подключиться к совместным ядерным миссиям.

"Это, безусловно, учитывалось Россией и Белоруссией при рассмотрении вопроса о контрмерах", - сказал Воронцов.

В то же время, Воронцов отметил, что оснащение Беларуси ядерными боезарядами якобы не планируется.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Запад начал разрабатывать планы по предотвращению паники в случае, если президент РФ Владимир Путин все же решит применить ядерное оружие в Украине.

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