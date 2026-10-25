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"Нейтралитет не обсуждается": главное из интервью Зеленского о "красных линиях" и переговорах

20:54 25.10.2026 Вс
5 мин
aimg Ирина Гамерская
"Нейтралитет не обсуждается": главное из интервью Зеленского о "красных линиях" и переговорах Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах переговоров в Осло, обсуждении предложений США с РФ, гарантиях безопасности, а также очертил позицию Украины относительно территорий и санкций против России.

Главные заявления Зеленского в разговоре с Аллой Мазур читайте в материале РБК-Украина ниже.

О разведданных, Starlink и итогах встречи в Осло

Зеленский назвал разговор в Осло продуктивным и предметным. По его словам, разведка по ударам баллистики работает на 100%, а в субботу в 05:20 утра - впервые за долгое время "эмоционального диалога" между Украиной и США - возобновил работу Starlink.

Из-за "эмоциональности диалога" Украина столкнулась с тремя вызовами:

  • Дефицит ПВО;
  • Ограничение Starlink;
  • Ограничение разведданных от США.

"Два вопроса сняты, остается вопрос ПВО. Мы имеем правильный результат, вышли с тем, что нам нужно", - подчеркнул президент.

Кроме того, по результатам переговоров в Осло американская сторона провела встречу в Санкт-Петербурге. Американцы подтвердили, что Путин согласился на встречу групп в ноябре и что обе стороны (Украина и РФ) готовы к трехсторонней встрече. Для Украины важно, чтобы была представлена Европа.

О документе Уиткоффа и "красных линиях" Украины

Комментируя наработки американской стороны, переданные Путину (документ Уиткоффа), Зеленский отметил, что Украина не может говорить о нейтральном статусе государства и ограничении украинской армии.

Глава государства отказался подробно углубляться в "красные линии" из-за договоренностей с США, однако отметил ключевые принципы:

Нейтралитет и численность армии не обсуждаются: Гарантии безопасности Украины не могут надиктовать россияне. Численность ВСУ - это исключительно внутренний вопрос Украины и ее взаимоотношений с НАТО (если Украина в Альянсе, численность может быть 800 тысяч и меньше в зависимости от финансирования).

Вопросы территорий: Обсуждение территориального вопроса (то, что американцы называют "swap the territory") возможно исключительно на уровне лидеров. Остальные вопросы обсуждаются на уровне технических групп.

Гарантии безопасности: Если Украина не находится в НАТО (где действует статья 5), США и европейцы должны взять на себя гарантии, что Россия не начнет агрессию снова.

"Это не план принесли Путину на утверждение, потому что решают все стороны. Есть предложения для обсуждения с американской стороны, которые они обсуждают с нами", - пояснил Зеленский.

О требованиях России и недопустимости снятия санкций

Президент отметил, что россияне также затрагивают вопросы гарантий безопасности для себя в разговорах с США, однако деталей этих обсуждений он не знает.

Комментируя причины согласия Путина на переговоры, Зеленский допустил возможность неизвестных ему договоренностей, однако высказался о снятии ограничений с РФ.

"Я бы не хотел, чтобы к встрече трех лидеров мы подошли, сняв все санкции с РФ. Санкции налагались за агрессию, а не за возможность поболтать. Поэтому мы привязывать снятие санкций можем только к тому, что идет окончание войны, дипломатия, понимание, как восстанавливать государство, и гарантии безопасности. У меня ощущение, что когда мы говорим о лояльности России - не надо ее покупать такой ценой", - подытожил Зеленский.

Встреча в Брюсселе с участием США, Украины, ЕС и НАТО

Глава государства сообщил, что после поездки американской стороны в Санкт-Петербург состоялся бриф от партнеров из США. Теперь американцы стремятся к расширенному диалогу по безопасности, гарантиям и участию Евросоюза.

"Сейчас они хотят уже не бриф, а широко говорить о безопасности, гарантиях, о ЕС и участии, и хотят встречу на этой неделе в Брюсселе. Американцы, Украина, ЕС на уровне президента НАТО на уровне генсека НАТО. Такую встречу мы планируем во вторник-среду", - заявил Зеленский.

Энергетическое перемирие как сигнал и возможность саммита лидеров

Отвечая на вопрос, что должен сделать Путин, чтобы показать реальное стремление завершить войну, президент назвал конкретный первый шаг: "Энергетическое перемирие как первый шаг. Это сигнал. Если его нет - трехсторонняя встреча на уровне лидеров. Она может состояться".

Комментируя риски попасть в ловушку нескончаемых переговоров, Зеленский отметил: "Мы увидим, кто что планирует, во что вовлечь. Какая разница, каждый из нас что-нибудь планирует".

Про удары по российским НПЗ и три варианта для партнеров

Президент подчеркнул, что украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ не влияли на мировую цену, поскольку доля экспорта дизеля из РФ в мировом измерении составляет всего 2%. Это вопрос силы и справедливости в ответе на действия врага.

По словам Зеленского, Украина предлагала четкие альтернативы и варианты выхода из ситуации:

Энергетическое перемирие: Если партнеры хотят прекращения ударов по российскому дизелю и НПЗ, РФ должен прекратить удары по украинской энергетике.

Открытие Starlink: Открытие покрытия над территорией РФ для уничтожения пусковых установок российских баллистических ракет, места расположения которых известны Украине.

Ракеты для Patriot: Если покрытие Starlink не открывают (ссылаясь на позицию Илона Маска), предоставить Украине дополнительные ракеты для систем ПВО Patriot.

"И что мы получили? В данный момент мы ничего не получили. То есть, сняли санкции, ракет на Patriot дополнительных не дали, Starlink сняли скорость. Потому и реакция соответстующая, боремся за свою жизнь", - подытожил Зеленский.

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