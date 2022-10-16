Страны Балтии призывают создать спецтрибунал для России

Эстония, Латвия и Литва призвали ЕС вместе с международными партнерами помочь Украине создать специальный трибунал по расследованию преступлений агрессии России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министров иностранных дел трех стран.

"Международный порядок, основанный на правилах, который мы все стремимся защищать, не может выжить, если существует безнаказанность за наиболее откровенно нарушающие его действия - геноцид, военные преступления, преступления против человечности и преступления агрессии", - сказано в заявлении.

Министры отмечают, что недавние умышленные удары РФ по гражданским домам, школам и детским площадкам, а также гражданской инфраструктуре по всей Украине являются лишь последним эпизодом неспровоцированной террористической кампании России против украинского народа.

"Поскольку жестокие нападения России на Украину продолжаются, ЕС должен действовать для того, чтобы поиски справедливости и ответственности за ужасающие преступления России в Украине были в центре нашей политики", - говорится в заявлении.

Так, министры добавляют, что ЕС должен продолжать поддерживать расследования, которые проводит Украина и ряд других государств, а также Международный уголовный суд (МКС).

"Пока нет международного суда или трибунала, который мог бы привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России за совершение преступления агрессии против Украины. Чтобы заполнить эту юрисдикционную лазейку, необходимо создать специальный трибунал для наказания преступления агрессии против Украины", - говорится в заявлении.

Отмечается, что создание специального трибунала дополнило бы роль МУС. В то время как МУС будет преследовать лиц за военные преступления, геноцид и преступления против человечности, основной ответственностью спецтрибунала будет преступление агрессии.

"Ключевые вдохновители, подстрекатели и посредники этой смертоносной агрессии не могут избежать правосудия только из-за пробела в международной уголовной юрисдикции", - добавляется в заявлении.