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Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине

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Суббота 15 октября 2022 01:13
Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине Фото: Президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 725 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Американский лидер подписал указ, которым уполномочил госсекретаря Энтони Блинкена выделить в поддержку украинского армии 725 миллионов долларов.

Соответствующие средства пойдут на предметы оборонного назначения, услуги Министерства обороны, а также военное образование и подготовку для бойцов ВСУ.

Напомним, ранее СМИ писали, что в рамках нового пакета помощи на 725 миллионов долларов США направят боеприпасы и бронемашины Humvee.

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