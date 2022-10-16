ua ru
Вс, 16 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Беларуси сказали, сколько россиян прибудет в страну для совместного развертывание войск

Новина українською →
Воскресенье 16 октября 2022 16:38
В Беларуси сказали, сколько россиян прибудет в страну для совместного развертывание войск Фото: в Беларуси сказали, сколько россиян прибудет в страну для совместного развертывание войск (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Беларусь прибудут около 9 тысяч российских солдатов в рамках совместного развертывание войск двух стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на помощника министра обороны Беларуси Валерия Ревенко в Twitter.

"Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав РГВ (с) (региональной группировки войск (сил) - ред.), начали прибывать в РБ. Передислокация займёт несколько дней. Общая численность составит чуть менее 9 тысяч человек", - написал он.

Напомним, Россия и Беларусь готовят совместное развертывание войск. Об этом президент РФ Владимир Путин и глава белорусского режима Александр Лукашенко договорились 10 октября.

Вчера в Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими военными.

Кроме того, РФ начала перебрасывать в Беларусь военные самолеты и вертолеты, которые составят авиационную составляющую региональной группировки войск.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Беларусь
NEWS
Украинские защитники отбили атаки врага на трех направлениях, - Генштаб
Украинские защитники отбили атаки врага на трех направлениях, - Генштаб
DAILY
Защитник "Азовстали" Виталий Мурдза: Снова вернусь в строй, война не закончилась
Роман Чернышевкорреспондент Защитник "Азовстали" Виталий Мурдза: Снова вернусь в строй, война не закончилась