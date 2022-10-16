В Беларуси сказали, сколько россиян прибудет в страну для совместного развертывание войск

В Беларусь прибудут около 9 тысяч российских солдатов в рамках совместного развертывание войск двух стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на помощника министра обороны Беларуси Валерия Ревенко в Twitter .

"Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав РГВ (с) (региональной группировки войск (сил) - ред.), начали прибывать в РБ. Передислокация займёт несколько дней. Общая численность составит чуть менее 9 тысяч человек", - написал он.

Напомним, Россия и Беларусь готовят совместное развертывание войск. Об этом президент РФ Владимир Путин и глава белорусского режима Александр Лукашенко договорились 10 октября.

Вчера в Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими военными.

Кроме того, РФ начала перебрасывать в Беларусь военные самолеты и вертолеты, которые составят авиационную составляющую региональной группировки войск.

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