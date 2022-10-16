В Украине объявили награду за взятие в плен Гиркина: обещают 50 тысяч долларов

Фото: В Украине объявили награду за взятие в плен Гиркина

В Украине обещают выплатить 50 тысяч долларов тому, кто возьмет в плен бывшего главаря боевиков Игоря Гиркина (Стрелкова).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Сергея Стерненко.