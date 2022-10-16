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В Украине объявили награду за взятие в плен Гиркина: обещают 50 тысяч долларов

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Воскресенье 16 октября 2022 01:48
В Украине объявили награду за взятие в плен Гиркина: обещают 50 тысяч долларов Фото: В Украине объявили награду за взятие в плен Гиркина
Автор: Олег Васкив

В Украине обещают выплатить 50 тысяч долларов тому, кто возьмет в плен бывшего главаря боевиков Игоря Гиркина (Стрелкова).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Сергея Стерненко.

Украинский активист перепечатал фото, на котором российский военный преступник в военной форме стоит вместе со своей супругой Мирославой Регинской.

"Дам из личных сбережений 10 000 долларов тому, кто возьмет Гиркина в плен", - подписал пост Стерненко.

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