Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Война

Зеленский повысил в звании главу ГПСУ и не только

Президент Владимир Зеленский присвоил главе ГПСУ Сергею Дейнеко звание генерал-лейтенанта. Кроме того, согласно документам, повышены:

заместитель начальника регионального управления - начальник оперативно-военного управления Восточного регионального управления ГПСУ Виталий Чапля - к бригадному генералу;

директор Департамента организации работы, планирования и контроля Администрации ГПСУ Андрей Вихтюк - к бригадному генералу.

Взрывы в Джанкое

Ночью в оккупированном Джанкое (Крым) раздавались взрывы. Партизаны движения "Атеш" сообщают о минимум пяти ударах по аэродрому с применением беспилотников и ракет. Подполье говорит, что у захватчиков много раненых и погибших.

Кроме того, местные также сообщали о взрывах в Геническом и Красногвардейском районах, и Симферополе.

Удар по авиабазе "Кущевская"

Британская разведка проанализировала последствия атаки дронов СБУ по военному аэродрому россиян "Кущевская" в Краснодарском крае, где размещались истребители Су-34 и Су-35, ежедневно атакующие украинские позиции на фронте. Британцы полагают, что этот успешный удар, вероятно, заставит Россию рассредоточить самолеты, а также перераспределить средства ПВО, чтобы закрыть пробелы.

Также не исключено, что способность дронов СБУ выводить из строя российскую тактическую авиацию снизит интенсивность авиационных атак РФ на линии фронта.

Атака на Харьков

Войска РФ обстреляли два района Харькова: Киевский и Холодногорский. В первом есть два попадания в гаражный кооператив, а во втором - по территории транспортного предприятия. Местные власти сообщают о 10 раненых, также есть жертва. Предварительно для удара враг применил три бомбы УМПБ Д-30СН.

Удар по Одессе

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подтвердил, что оккупанты вчера ударили по Одессе баллистической ракетой "Искандер" с кассетными боеприпасами и показал момент атаки на город. По его словам, в радиусе 1,5 км от места обстрела были изъяты металлические фрагменты и обломки ракеты.

"Это неизбирательное оружие, использование которого может привести к значительным жертвам среди гражданского населения. Следствие имеет основания полагать, что решение об использовании именно такого оружия было принято офицерами ВС РФ сознательно, чтобы убить как можно больше мирных украинцев", - констатировал Костин.

В Госпогранслужбе создали бригаду "Гарт"

Министр внутренних дел Игорь Клименко объявил о создании третьей боевой бригады Государственной пограничной службы Украины. Новое военное соединение получило название "Гарт" и уже усиливает Силы обороны на восточных рубежах.

Россияне пытаются отбить остров Нестрыга

Российская армия пытается отбить остров Нестрыга в Херсонской области, который Силы обороны недавно взяли под свой контроль. По словам спикера Сил обороны "Юга" Дмитрия Плетенчука, россияне только сегодня дважды штурмовали остров.

Украина

Герцогиня Эдинбургская в Киеве

В Киев прибыла герцогиня Эдинбургская Софи Гелен - жена младшего сына Елизаветы II принца Эдварда. Таким образом, это первый визит члена королевской семьи Великобритании с начала российской агрессии против Украины в 2014 году.

Герцогиня уже встретилась с президентом Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской.

Политика

Президент Владимир Зеленский выразил мнение, что Украина сможет вступить в НАТО только после победы в войне. В настоящее время у отдельных членов Североатлантического союза ощущается риск или скепсис по этому вопросу.

"Вопрос о НАТО - это вопрос большинства, а большинство - это вопрос политический. А чтобы политически Украину взяли в Альянс для этого нужна победа. И я считаю, что одна из причин почему идет война, потому что мы до этого не были в Альянсе", - говорит президент.

Заседание Кабмина

Кабинет министров провел сегодня свое очередное заседание, на котором, в частности, было принято решение о выделении более 15 млрд гривен на закупку 300 тысяч дронов для Сил обороны.

Также правительство разрешило Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предоставлять платные услуги для оценки соответствия в сфере гражданской защиты. Это поможет с развитием сферы гуманитарного разминирования в Украине.

С митрополита Павла сняли браслет

Печерский районный суд Киева разрешил митрополиту УПЦ МП и экс-наместнику Киево-Печерской лавры Павлу, подозреваемому в разжигании религиозной розни и оправдывании российской агрессии, снять электронный браслет. При этом он не имеет права отлучаться с места жительства кроме неотложных случаев.

В Киеве демонтируют монумент "Переяславская рада"

В центре Киева приступили к демонтажу памятника в честь Переяславской рады под аркой "Свободы украинского народа" (бывшее название "Арка дружбы народов"). Ожидается, что работы займут несколько дней из-за массивности конструкции. РБК-Украина побывало на месте событий, фото и видео - смотрите в отдельном материале.

Мужчины призывного возраста за границей

Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы, сказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью изданию DW. Она пояснила, что передача данных по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки не означает автоматическую мобилизацию на фронт.

Харьков отменил ряд налогов для бизнеса

В Харькове на сессии городского совета приняли решение об освобождении предпринимателей от налога на землю, недвижимость и единого налога для ФОП четвертой группы. По договоренности с государством, израсходованные городом средства компенсируют из государственного бюджета.

ТЦК

В Закарпатском ОТЦК и СП отреагировали на сообщения о доставке в военкоматы дальнобойщиков, которые возвращаются из-за границы. Там подтвердили, что такие случаи действительно есть и заявили, что "водители грузовых транспортных средств такие же граждане Украины, как и другие".

В ТЦК объясняют, что гражданам, не имеющим при себе военно-учетных документов во время проверки на контрольно-пропускных пунктах, предлагают проехать в территориальный центр комплектования для уточнения данных. В настоящее время авто водителей остаются под наблюдением правоохранителей.

Еще один скандал с ТЦК произошел во Львовской области. Там в военкомат "пригласили" сотрудников онкоцентра.

Субсидия

В этом году почти всем украинцам автоматически продлят субсидию на неотапливаемый сезон. Но есть категории граждан, которым придется самостоятельно обращаться за продлением выплат.

Курс

Доллар подешевел после роста накануне. Официальный курс на 1 мая 2024 установлен на таком уровне: 39,5151 грн за доллар (-0,1537 грн).

Погода

Завтра, 1 мая, в Украине ожидается теплая погода и без осадков. Местами температура воздуха днем поднимется до +20+25 градусов.

Мир

TikTok могут запретить в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен не исключает, что в Европейском союзе может быть введен запрет на TikTok. С соответствующим заявлением она выступила во время дебатов в Маастрихте (Нидерланды), в которых участвовали ведущие кандидаты от партий на выборах 2024 года в Европарламент.

США

Экс-президент США Дональд Трамп получил 9000 долларов штрафа за публикации в соцсетях, нарушавшие судебный запрет. За такие нарушения Трампу может грозить арест.

Исландия

Парламент Исландии принял резолюцию о долгосрочной поддержке Украины в период с 2024 по 2028 год. Документ ориентирован на поддержку независимости, суверенитета, границ, безопасности гражданской, гуманитарной помощи и восстановления в Украине.

Жара в Европе

Синоптики прогнозируют, что лето в Европе будет более жарким, чем обычно, с более высоким риском засухи и волн тепла. Ожидается, что теплый май продолжит наблюдавшуюся 10 месяцев подряд тенденцию с рекордно высокими глобальными температурами.

Франция

Президент Франции Эмманюэль Макрон стремится построить более тесные отношения с лидером Китая Си Цзиньпинем, в частности для того, чтобы он повлиял на российского диктатора Владимира Путина по поводу войны в Украине, пишет Bloomberg. Ожидается, что два лидера проведут переговоры в мае.

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