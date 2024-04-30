Во Львове сотрудники военкомата задержали медиков онкоцентра. В ТЦК объяснили ситуацию

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Еспресо.Захід " и Telegram-канал "Львівич".

Что произошло

В сети сегодня, 30 апреля, распространили информацию о том, что сотрудники ТЦК забрали двух медицинских физиков Первого медобъединения Львова, из-за чего работа онкоцентра остановилась. Около 100 пациентов "не могли пройти облучение".

В самом Первом медобъединении отметили, что онкоцентр уже работает в обычном режиме.

"Физики центра находятся на работе. Двоих специалистов медучреждения действительно вызвали в ТЦК - для уточнения учетных данных. В настоящее время оба вернулись к выполнению своих должностных обязанностей", - уточнили там.

Реакция ТЦК

Представители Львовского областного ТЦК уже отреагировали на инцидент в комментарии "Еспресо.Захід". Они подтвердили, что сотрудников Первого медобъединения Львова "пригласили" в военкомат.

"Проверили данные и обнаружили, что состоят на учете в другом ТЦК. Вручили повестки по месту регистрации, согласно действующему законодательству", - добавили в ТЦК.