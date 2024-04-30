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Оккупанты безуспешно штурмуют остров Нестрыга, который недавно освободили ВСУ, - ОК "Юг"

Херсонская область, Вторник 30 апреля 2024 18:08
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Оккупанты безуспешно штурмуют остров Нестрыга, который недавно освободили ВСУ, - ОК "Юг" Иллюстративное фото: россияне провалили штурмы Нестрыги (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты проводят штурмы на остров Нестрыга, который недавно начали контролировать украинские защитники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны "Юга" Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

"Сегодня они утром уже два штурма совершали на Нестригу, и оба неудачно. Отступили с потерями безуспешно. Это последний остров от Велетенского - это район н.п. Велетенское и Кизомис, недалеко от них. Фактически это последний остров перед устьем реки", - рассказал Плетенчук.

Оккупанты безуспешно штурмуют остров Нестрыга, который недавно освободили ВСУ, - ОК &quot;Юг&quot;Фото: остров Нестрыга на карте (скриншот)

По его словам, для Украины важно защитить эту территорию от возможных диверсантов и возможных вылазок оккупантов. Это и удалось сделать при помощи деоккупации острова.

Он отметил, что ранее туда могли заходить диверсанты и, в частности, устанавливать минометы для обстрела населенных пунктов Херсонской области. Также враг мог совершать попытки зайти в тыл к украинским защитникам через Нестрыгу.

Плетенчук добавил, что ситуация в районе Крынок остается сложной. Украинские морпехи действуют там автономно.

"Конечно, логистика там очень сложная. Как и ротация, и эвакуация, и другие вопросы. Однако они продолжают удерживать свои позиции, несмотря на то, что силы противника преобладают в количестве", - уточнил он.

Освобождение острова Нестрыга

Напомним, 28 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о том, что украинским защитникам удалось взять под свой контроль остров Нестрыга в Херсонской области.

Это произошло после того, как они продвинулись в районе поселка Велетенское Херсонской области.

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