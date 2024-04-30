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Макрон хочет убедить Си Цзиньпина повлиять на решение Путина для завершения войны, - Bloomberg

Вторник 30 апреля 2024 14:08
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Макрон хочет убедить Си Цзиньпина повлиять на решение Путина для завершения войны, - Bloomberg Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен углубить личные связи с лидером Китая Си Цзиньпином во время его двухдневного визита во Францию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Макрон также хочет призвать китайского лидера убедить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну России в Украине.

Источники издания сообщили, что Макрон также намерен привлечь китайские инвестиции в сектор производства электронных аккумуляторов во Франции.

В частности, французский президент намерен очаровать Си ужином в Елисейском дворце в Париже, где в меню может быть французский коньяк, в отношении которого Пекин проводит антидемпинговое расследование.

Затем Макрон пригласит китайского коллегу в уголок Пиренеев, где французский президент в детстве навещал свою бабушку.

Европейское турне Си

Президент Китая Си Цзиньпин планирует посетить Европу впервые примерно за пять лет на фоне роста напряженности в отношениях з Западом по ряду вопросов, включая торговлю, обвинения в шпионаже и поддержку Пекином России.

Визит Си Цзиньпина продлится с 5 по 10 мая, в ходе поездки он планирует посетить Францию, Сербию и Венгрию.

В частности, он посетит сербскую столицу Белград в 25-ю годовщину случайной бомбардировки американцами китайского посольства в городе.

Помощь России от Китая

С начала военных действий в Украине позиция Китая остается неоднозначной. Пекин не осудил напрямую действия России и не ввел против нее санкций.

Вместо этого Китай воспользовался ситуацией, когда западные рынки закрылись для России, и нарастил сотрудничество с ней.

Официально Россия не получает от Китая прямого снабжения оружием. Однако, по данным Associated Press за 2023 год, около 90% микроэлектроники, используемой в России, было импортировано из КНР.

Такая поддержка вызывает озабоченность у США. Заместитель госсекретаря США Ведант Патель заявил, что Вашингтон готов к новым санкциям против Китая в случае, если будет доказана его помощь российской оборонной промышленности.

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