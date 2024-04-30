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Ночной удар по Крыму. СМИ сообщают о "прилете" по аэродрому и пострадавших

Вторник 30 апреля 2024 12:05
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Ночной удар по Крыму. СМИ сообщают о "прилете" по аэродрому и пострадавших Фото: СМИ сообщают о "прилете" по аэродрому в Джанкое и пострадавших (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Этой ночью, 30 апреля, баллистические ракеты атаковали военный аэродром «Джанкой». Известно о раненых оккупантах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

На аэродроме был дислоцирован вертолетный полк 4-го командования Военно-воздушных сил (ВВС) Российской Федерации, а также противовоздушная оборона (ПВО) Южного военного округа. В результате атаки ранения получили 5 террористов.

Издание напоминает, что этой ночью очевидцы утверждали о пожаре и многочисленных взрывах на военном аэродроме. В то же время, коллаборанты заявляли о полном отражении ракетной атаки противовоздушной обороной.

Атака могла быть осуществлена ракетами ATACMS.

Атака на Крым в ночь на 30 апреля

Этой ночью громкие взрывы раздались над Симферополем и Джанкоем. Telegram-каналы сообщали о минимум десяти мощных "хлопках". В частности, враг перекрыл Крымский мост.

Как рассказывает Defense Express, взрывы также якобы раздавались в Евпатории, Гвардейском и Красноперекопском районах. В частности, есть информация, что атака на Крым могла быть комбинированной: кроме ракет были применены и дальнобойные дроны. Отмечается, что Силы обороны могли применить американские ATACMS для поражения враждебных позиций ПВО.

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