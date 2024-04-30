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Исландия одобрила резолюцию о долгосрочной поддержке Украины

Вторник 30 апреля 2024 10:59
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Исландия одобрила резолюцию о долгосрочной поддержке Украины Фото: министр иностранных дел Исландии Ордис Колбрун Рейкфьорд Гилфадоттир (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Парламент Исландии принял резолюцию о долгосрочной поддержке Украины в период с 2024 по 2028 год. Документ предложил министр иностранных дел страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Исландии.

"Я особенно благодарна за большой межполитический консенсус, который был достигнут в парламенте по этому чрезвычайно важному вопросу. Решительная поддержка Украины - самый важный вопрос безопасности, стоящий перед Исландией и Европой", - заявила министр иностранных дел Исландии Ордис Колбрун Рейкфьорд Гилфадоттир.

Она добавила, что международная правовая система, на которой основывается безопасность и уровень жизни региона, находится под угрозой из-за жестокого вторжения России в Украину.

"Поэтому мы должны внести решительный и конкретный вклад в защиту Украины", - подчеркнула глава МИД.

Резолюция направлена на поддержку независимости, суверенитета, границ, безопасности гражданского населения, гуманитарной помощи и восстановительных работ в Украине.

Помощь Украине от Исландии

С момента начала российской агрессии в Украине Исландия активно оказывает стране гуманитарную, экономическую и военную помощь. Поддержка осуществляется в основном через международные организации, такие как ООН, Всемирный банк, НАТО и другие.

В декабре 2022 года Исландия передала украинским военным 12 тысяч единиц зимней одежды. Партия включала носки, подштанники, свитера из мериносовой шерсти, головные уборы, перчатки, обувь и верхнюю одежду.

Стоит отметить, что совместно с Эстонией Исландия отправила в Украину большой мобильный военный госпиталь.

Помимо этого, исландские власти выделили значительные средства на помощь украинским беженцам.

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