Исландия одобрила резолюцию о долгосрочной поддержке Украины
Парламент Исландии принял резолюцию о долгосрочной поддержке Украины в период с 2024 по 2028 год. Документ предложил министр иностранных дел страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Исландии.
"Я особенно благодарна за большой межполитический консенсус, который был достигнут в парламенте по этому чрезвычайно важному вопросу. Решительная поддержка Украины - самый важный вопрос безопасности, стоящий перед Исландией и Европой", - заявила министр иностранных дел Исландии Ордис Колбрун Рейкфьорд Гилфадоттир.
Она добавила, что международная правовая система, на которой основывается безопасность и уровень жизни региона, находится под угрозой из-за жестокого вторжения России в Украину.
"Поэтому мы должны внести решительный и конкретный вклад в защиту Украины", - подчеркнула глава МИД.
Резолюция направлена на поддержку независимости, суверенитета, границ, безопасности гражданского населения, гуманитарной помощи и восстановительных работ в Украине.
Помощь Украине от Исландии
С момента начала российской агрессии в Украине Исландия активно оказывает стране гуманитарную, экономическую и военную помощь. Поддержка осуществляется в основном через международные организации, такие как ООН, Всемирный банк, НАТО и другие.
В декабре 2022 года Исландия передала украинским военным 12 тысяч единиц зимней одежды. Партия включала носки, подштанники, свитера из мериносовой шерсти, головные уборы, перчатки, обувь и верхнюю одежду.
Стоит отметить, что совместно с Эстонией Исландия отправила в Украину большой мобильный военный госпиталь.
Помимо этого, исландские власти выделили значительные средства на помощь украинским беженцам.
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