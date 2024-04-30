Без осадков и тепло до +25: прогноз погоды в Украине на завтра
Погода в Украине в среду, 1 мая, будет теплой. При этом будет без осадков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.
По прогнозу синоптиков, завтра в Украине будет малооблачно и без осадков.
Ветер северо-восточный, а на западе страны юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит +6 +11 градусов, а днем +20 +25.
Погода в столичном регионе
В Киеве и Киевской области завтра будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха в Киевской области составите ночью +6 +11, а днем +20 +25 градусов. При этом в Киеве ночью будет +8 +10, а днем +22 +24.
Погода в мае
Согласно предварительному прогнозу Укргидрометцентра, который уже обнародовал прогноз на май 2024 года, в Украину метеорологическое лето придет уже в первой или второй декаде месяца, в зависимости от региона.
Ожидается, что май будет теплее средних многолетних показателей, а значит и принесет долгожданное тепло. Количество осадков прогнозируется в пределах нормы.
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