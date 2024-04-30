Без осадков и тепло до +25: прогноз погоды в Украине на завтра

Погода в Украине в среду, 1 мая, будет теплой. При этом будет без осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

Температура воздуха в Киевской области составите ночью +6 +11, а днем +20 +25 градусов. При этом в Киеве ночью будет +8 +10, а днем +22 +24.

В Киеве и Киевской области завтра будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

По прогнозу синоптиков, завтра в Украине будет малооблачно и без осадков.

Погода в мае

Согласно предварительному прогнозу Укргидрометцентра, который уже обнародовал прогноз на май 2024 года, в Украину метеорологическое лето придет уже в первой или второй декаде месяца, в зависимости от региона.

Ожидается, что май будет теплее средних многолетних показателей, а значит и принесет долгожданное тепло. Количество осадков прогнозируется в пределах нормы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.