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Трампа оштрафовали на 9000 долларов за посты в соцсетях и пригрозили арестом

США, Вторник 30 апреля 2024 18:52
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Трампа оштрафовали на 9000 долларов за посты в соцсетях и пригрозили арестом Фото: бывший президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Судья Нью-Йорка признал бывшего президента США Дональда Трампа виновным в нарушении запрета на публикацию в соцсетях информации о суде над ним и обязал выплатить 9 тысяч долларов штрафа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Как сообщается, судья признал Трампа виновным в неуважении суда за девять нарушений его приказа о неразглашении, назначив штраф в размере 1 000 долларов за каждый случай.

Судья также предупредил, что не потерпит дальнейших нарушений своих приказов, и подчеркнул, что "если это будет необходимо и уместно при данных обстоятельствах", он назначит бывшему президенту наказание в виде лишения свободы.

Суд над Трампом

На прошлой неделе в Нью-Йорке начался уголовный процесс против бывшего президента США Дональда Трампа по обвинению в попытке подкупа порноактрисы Сторми Дэниелс за неразглашение информации об их сексуальных отношениях.

Трампа обвиняют в том, что в 2014 году он из-за своего адвоката Майкла Коэна за 130 тысяч долларов пытался подкупить порноактрису Сторми Дэниелс, чтобы помешать ей обнародовать свои заявления о сексуальных отношениях с экспрезидентом. При этом Трамп отрицает факт этой встречи.

Прокуроры утверждают, что выплаты Коэну были ошибочно зарегистрированы в качестве судебных гонораров. Прокуратура назвала эти деньги частью схемы укрывательства скандальных историй, которые, как боялся Трамп, могли бы помочь его сопернику на выборах 2016 года.

В свою очередь Трамп признал, что возместил средства Коэну, и что это было сделано для того, чтобы Дэниелс не обнародовала информацию о вероятной встрече. Но, по его словам, это не связано с предвыборной кампанией.

В судебных документах, прокуратура призвала судью оштрафовать Трампа на 3 000 долларов за публикации в социальных сетях, которые, по мнению прокуроров, нарушили запрет говорить публично о свидетелях.

Прокуроры написали, что судья должен призвать Трампа выполнять приказ о запрете и предупредить его, что дальнейшие нарушения могут наказываться не только дополнительными штрафами, но и тюремным сроком.

Если Трамп признан виновным, ему грозит до четырех лет тюрьмы.

Подробнее о том, за что судят экспрезидента США и сохранит ли он шансы на выборы, – читайте в материале РБК-Украина .

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