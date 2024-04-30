В Украине субсидию на неотопительный сезон продлят автоматически, но не всем
Для большинства украинцев субсидию на неотопительный сезон назначат автоматически. Есть отдельные категории, которых это не касается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.
В Минсоцполитики напомнили, что с мая часть украинцев может получить субсидию на неотопительный сезон.
"Для большинства получателей она будет назначена автоматически (если не изменились данные об имущественном положении и/или составе домохозяйств). То есть если вы уже являетесь получателем жилищной субсидии, дополнительно обращаться никуда не нужно и никаких дополнительных обращений делать также не нужно", - отмечают в ведомстве.
При этом там уточнили, что Пенсионный фонд Украины на основании тех данных, которые есть в его распоряжении, пересчитает размер субсидии, на которую получатель имеет право.
Но с 1 мая некоторым категориям назначат субсидию только после обращения с заявлением и декларацией о доходах и расходах. Это необходимо в случае, если:
- заявитель (член домохозяйства) арендует жилое помещение, за которое платит жилищно-коммунальные услуги;
- в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;
- количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;
- домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, жесткого и жидкого печного бытового топлива.
Также обратиться необходимо тем, кто имеет право на выплату, но в отопительный сезон им назначили субсидию в размере 0,00 гривен.
"Обращаем внимание, что даже если вы подали заявление в течение двух месяцев с начала неотапливаемого сезона, субсидия будет назначена с начала такого сезона", - подчеркнули в Минсоцполитики.
Субсидии в Украине
Напомним, ранее РБК-Украина (проект Styler) отмечало, что субсидию у некоторых домохозяйств могут забрать.
Такая вероятность существует при ряде случаев. Более детально об этом - в материале по ссылке.
Также в ПФУ отмечали, что в Украине невозможно получать субсидии и льготу на коммуналку одновременно, даже несмотря на то, что это разные виды выплат.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.