ua en ru
Вт, 30 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Синоптики прогнозируют "необычайно жаркое" лето в Европе

Лондон, Вторник 30 апреля 2024 14:50
UA EN RU
Синоптики прогнозируют "необычайно жаркое" лето в Европе Фото: лето будет жарким (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Лето в Европе будет жарче, чем обычно, с более высоким риском засухи и волн тепла. Ожидается, что теплый май продолжит тенденцию, которая наблюдалась 10 месяцев подряд с рекордно высокими глобальными температурами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Температура поверхности моря в Северной Атлантике взлетела до самого высокого уровня как минимум за 40 лет. Это говорит, что предстоящее лето будет "необычайно жарким", сказала Оливия Берч, метеоролог из Atmocultural G2.

В Великобритании лето может быть таким же как, 2022 году, когда было самое жаркое лето историю Великобритании, а температура достигнет 40 градусов.

По ее словам, в экстремальных погодных условиях также виновато "недавнее ускорение глобального потепления".

По данным синоптика Meteo France, в ближайшие три месяца во Франции ожидается температура выше средней.

По данным Atmosphere G2, Испания и Италия входят в число стран, где в мае ожидается температура выше среднего. По данным метеорологического бюро, в Великобритании произойдет то же самое, хотя к концу месяца термометры должны приблизиться к среднему значению. В мае в Скандинавии ожидается немного холоднее, чем обычно.

Рекордное тепло

Напомним, по данным программы ЕС по наблюдению за Землей Copernicus, март стал десятым месяцем подряд, который был самым теплым в мире за всю историю наблюдений.

Кроме того, среднемировая температура за последний год является самой высокой за всю историю наблюдений.

В Киеве март этого года занял 12 позицию в рейтинге самых теплых в историю. Температура была на 2,3 градуса выше нормы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода
NEWS
Обломки разлетелись на 1,5 км. Появилось видео удара кассетным снарядом по Одессе
Обломки разлетелись на 1,5 км. Появилось видео удара кассетным снарядом по Одессе
DAILY
Посол Оле Эгберг Миккельсен: В Дании нет "усталости от Украины"
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Посол Оле Эгберг Миккельсен: В Дании нет "усталости от Украины"