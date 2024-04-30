Главу ГПСУ и не только. Зеленский повысил трех офицеров
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил воинские звания трем офицерам. Среди них - глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы.
Согласно документам, повышены:
- глава ГПСУ генерал-майор Сергей Дейнеко - до генерал-лейтенанта;
- заместитель начальника регионального управления - начальник оперативно-военного управления Восточного регионального управления ГПСУ Виталий Чапля - до бригадного генерала;
- директор Департамента организации работы, планирования и контроля Администрации ГПСУ Андрей Вихтюк - до бригадного генерала.
Что известно о Дейнеко
Отметим, что Сергей Дейнеко родился 5 апреля 1975 года в российском городе Биробиджан.
- В 1996 году он окончил Академию пограничных войск имени Богдана Хмельницкого, а в 2001 году - Объединенный институт военной разведки в Национальной академии обороны Украины, в 2009 году - Ужгородский национальный университет.
- 1996-2011 - служил в оперативных и поисковых подразделениях государственных пограничных органов Государственной пограничной службы Украины.
- 2011-2014 - начальник Луганского пограничного отряда Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
- С августа по сентябрь 2014 - стал замглавы Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
- С сентября по ноябрь 2014 - замглавы Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
- 2014-2019 - заместитель директора Департамента операционной деятельности Государственной пограничной службы Украины.
- С 13 июня 2019 - глава Государственной пограничной службы.
Напомним, 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Александра Яковца на должность главы администрации Государственной специальной службы транспорта.
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