Главу ГПСУ и не только. Зеленский повысил трех офицеров

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил воинские звания трем офицерам. Среди них - глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы.

Согласно документам, повышены: глава ГПСУ генерал-майор Сергей Дейнеко - до генерал-лейтенанта;

заместитель начальника регионального управления - начальник оперативно-военного управления Восточного регионального управления ГПСУ Виталий Чапля - до бригадного генерала;

директор Департамента организации работы, планирования и контроля Администрации ГПСУ Андрей Вихтюк - до бригадного генерала. Что известно о Дейнеко Отметим, что Сергей Дейнеко родился 5 апреля 1975 года в российском городе Биробиджан. В 1996 году он окончил Академию пограничных войск имени Богдана Хмельницкого, а в 2001 году - Объединенный институт военной разведки в Национальной академии обороны Украины, в 2009 году - Ужгородский национальный университет.

1996-2011 - служил в оперативных и поисковых подразделениях государственных пограничных органов Государственной пограничной службы Украины.

2011-2014 - начальник Луганского пограничного отряда Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

С августа по сентябрь 2014 - стал замглавы Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

С сентября по ноябрь 2014 - замглавы Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

2014-2019 - заместитель директора Департамента операционной деятельности Государственной пограничной службы Украины.

С 13 июня 2019 - глава Государственной пограничной службы.