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Главу ГПСУ и не только. Зеленский повысил трех офицеров

Киев, Вторник 30 апреля 2024 15:55
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Главу ГПСУ и не только. Зеленский повысил трех офицеров Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил воинские звания трем офицерам. Среди них - глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы.

Согласно документам, повышены:

  • глава ГПСУ генерал-майор Сергей Дейнеко - до генерал-лейтенанта;
  • заместитель начальника регионального управления - начальник оперативно-военного управления Восточного регионального управления ГПСУ Виталий Чапля - до бригадного генерала;
  • директор Департамента организации работы, планирования и контроля Администрации ГПСУ Андрей Вихтюк - до бригадного генерала.

Что известно о Дейнеко

Отметим, что Сергей Дейнеко родился 5 апреля 1975 года в российском городе Биробиджан.

  • В 1996 году он окончил Академию пограничных войск имени Богдана Хмельницкого, а в 2001 году - Объединенный институт военной разведки в Национальной академии обороны Украины, в 2009 году - Ужгородский национальный университет.
  • 1996-2011 - служил в оперативных и поисковых подразделениях государственных пограничных органов Государственной пограничной службы Украины.
  • 2011-2014 - начальник Луганского пограничного отряда Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
  • С августа по сентябрь 2014 - стал замглавы Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
  • С сентября по ноябрь 2014 - замглавы Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
  • 2014-2019 - заместитель директора Департамента операционной деятельности Государственной пограничной службы Украины.
  • С 13 июня 2019 - глава Государственной пограничной службы.

Напомним, 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Александра Яковца на должность главы администрации Государственной специальной службы транспорта.

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