Ожидать ли принудительного возвращения украинцев из ЕС: ответ Стефанишиной
В Украине не планируют принудительный возврат мужчин призывного возраста из-за границы. Учет в ТЦК не означает "автоматическую мобилизацию на фронт", ведь решение Украины по обновлению данных направлено на определение потенциала мобилизации.
Об этом сообщила в Брюсселе вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью DW.
По ее словам, предоставление своих данных территориальным центрам комплектования и социальной поддержки не означает автоматическую мобилизацию на фронт.
"Украина приняла закон о мобилизации и мы должны понимать, в каком объеме мы можем заменять ребят на фронте. Речь идет о потенциале мобилизации - учете и информации. И это первоочередная цель нашего решения", - объясняет вице-премьер.
Также Стефанишина сообщила, что в мае Украину посетит еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции Ильвы Йоганссон. В ходе визита планируется обсуждение с украинскими властями вопроса дальнейшего юридического статуса украинцев за рубежом, ведь действующий механизм временной защиты в ЕС будет действовать до марта 2025 года.
"Поэтому ограничений и принудительного возвращения граждан Украины любого пола или возраста в воюющую страну не будет. Но в вопросах войны нет приятных решений и давайте не забывать, что война продолжается и мы должны ее выиграть", - подчеркнула вице-премьер.
Что этому предшествовало
Напомним, власти Украины запретили выдавать паспорта мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за пределами Украины. Кроме того, с 23 апреля им ограничили предоставление консульских услуг за границей.
Правительство Украины объяснило данное решение новым законом о мобилизации. Отдельно говорится, что консульские услуги планируют возобновить с 18 мая, когда начнет действовать закон, но учитывая новые условия.
Так что в Польше допустили, что могут помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста. Хотя позже МВД Польши пообещало предоставить временную защиту украинским беженцам без паспортов.
В частности, в Польше придерживаются мнения, что Украина должна проявить инициативу по возвращению мужчин призывного возраста из-за границы.
Также сегодня стало известно, что у Министерства внутренних дел Эстонии нет плана принудительной репатриации в Украину мужчин призывного возраста.
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