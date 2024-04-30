Ожидать ли принудительного возвращения украинцев из ЕС: ответ Стефанишиной

В Украине не планируют принудительный возврат мужчин призывного возраста из-за границы. Учет в ТЦК не означает "автоматическую мобилизацию на фронт", ведь решение Украины по обновлению данных направлено на определение потенциала мобилизации.

Об этом сообщила в Брюсселе вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью DW .

По ее словам, предоставление своих данных территориальным центрам комплектования и социальной поддержки не означает автоматическую мобилизацию на фронт.

"Украина приняла закон о мобилизации и мы должны понимать, в каком объеме мы можем заменять ребят на фронте. Речь идет о потенциале мобилизации - учете и информации. И это первоочередная цель нашего решения", - объясняет вице-премьер.

Также Стефанишина сообщила, что в мае Украину посетит еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции Ильвы Йоганссон. В ходе визита планируется обсуждение с украинскими властями вопроса дальнейшего юридического статуса украинцев за рубежом, ведь действующий механизм временной защиты в ЕС будет действовать до марта 2025 года.

"Поэтому ограничений и принудительного возвращения граждан Украины любого пола или возраста в воюющую страну не будет. Но в вопросах войны нет приятных решений и давайте не забывать, что война продолжается и мы должны ее выиграть", - подчеркнула вице-премьер.