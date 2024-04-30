Зеленский: Украина сможет вступить в НАТО только после победы в войне

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время встречи с офицерами, проходящими курсы профессионального военного образования по стандартам НАТО.

Как отметил президент, он не считает, что Украина сможет стать членом НАТО во время войны. Это связано с тем, что отдельные члены альянса чувствуют риск, или же скепсис по этому вопросу.

"И безусловно уровень Украины, которая проходит через полномасштабную войну, относительно совместимости, ее уровня военных никто не будет поднимать вопрос. Безусловно это высокого уровня специалисты в разных направлениях", - добавил он.

По словам Зеленского, вопрос о НАТО является вопросом большинства, что, в свою очередь, является политическим аспектом. В связи с этим, для вступления Украина должна одержать победу в войне.

Президент добавил, что, по его мнению, Россия приняла решение вторгнуться именно из-за того, что в свое время Украина не была членом Альянса. Тогда же некоторые страны-члены НАТО имели скепсис относительно интеграции Украины, а враг тем временем продолжал работать с сегодняшними партнерами Киева.

"У них был диалог. Она (Россия, - ред.) делала все, чтобы Украину не взяли в НАТО, в ЕС, чтобы Украина просто не развивалась, чтобы она не была оторвана от влияния России. Поэтому, чтобы оторваться от этого влияния, надо защитить свою независимость с результатом - победа", - добавил он.

Украина и вступление в НАТО

После начала полномасштабной войны с Россией, Киев подал заявку на вступление в Североатлантический союз. Заявка также предусматривала ускоренную процедуру, то есть, без Плана действий по членству (ПДЧ). Уже в 2023 году страны-члены Альянса приняли решение о трех частях, которые должны приблизить Украину к НАТО. Также было принято решение об отказе от ПДЧ.

По словам вице-премьера Ольги Стефанишиной, Соединенные Штаты Америки (США) и Германия выступают против официального приглашения Украины в Альянс.

Как отметил генеральный секретарь Йенс Столтенберг, Украина имеет место в НАТО, впрочем, союзники вряд ли достигнут консенсуса в этом вопросе во время саммита в Вашингтоне.