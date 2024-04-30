В Киеве демонтируют памятник под бывшей "Аркой дружбы народов" (фото, видео)

В центре Киева приступили к демонтажу композиции в честь Переяславской рады под аркой "Свободы украинского народа" (бывшее название "Арка дружбы народов").

Отметим, что по оценкам КГГА, демонтаж памятника может занять несколько дней, поскольку его конструкция достаточно массивная. Она состоит из примерно 20 элементов, весящих около 6 000 - 7 000 кг.

Фото: коммунальщики в Киеве демонтируют композицию в честь Переяславской рады (Виталий Носач, РБК-Украина)

К демонтажу памятника уже сегодня приступили коммунальщики. Перед этим специалисты предварительно провели изучение конструкции, чтобы сохранить целостность при демонтаже и не повредить ее.

Фото: со стелы начали снимать фигуры (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ожидается, что в дальнейшем монумент будет храниться в Государственном музее авиации Украины им. О. К. Антонова.

О памятнике, его связи с бывшей "Аркой дружбы народов" и декоммунизации

Напомним, недавно Киевский городской совет принял решение о переименовании "Арка дружбы народов". Теперь она называется "Арка свободы украинского народа". Эта скульптурная композиция была построена в Киеве на территории Крещатого парка и изначально состояла из арки и двух скульптурных групп под ней. После чего она претерпела изменения.

Так, 24 ноября 2018 на "Арке Дружбы народов" украинские художники и правозащитники открыли инсталляцию "Трещина дружбы". Ее посвятили вопросу украинских политзаключенных, в частности режиссеру Олегу Сенцову, находившемуся в плену более пяти лет.

Денотировали позже и центральную в композицию - монумент с фигурами двух рабочих, символизировавших "воссоединение" Украины и России. Памятник был снесен в апреле 2022 года в связи с широкомасштабным российским вторжением в Украину.

Теперь же в Киеве приступили к демонтажу другой композиции - вытянутой по горизонтали гранитной стелы с многофигурной группой, в центре которой гетьман Богдан Хмельницкий и боярин Василий Бутурлин - московский посол. Эта группа создана по мотивам Переяславской рады 1654, одного из эпизодов процесса оформления украино-московского военно-политического союза.