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В Киеве демонтируют памятник под бывшей "Аркой дружбы народов" (фото, видео)

Киев, Вторник 30 апреля 2024 13:48
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В Киеве демонтируют памятник под бывшей "Аркой дружбы народов" (фото, видео) Фото: в Киеве взялись за демонтаж памятника под бывшей "Аркой дружбы народов" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец, Виталий Носач

В центре Киева приступили к демонтажу композиции в честь Переяславской рады под аркой "Свободы украинского народа" (бывшее название "Арка дружбы народов").

Корреспондент РБК-Украина публикует фотографии и видео с места событий.

Отметим, что по оценкам КГГА, демонтаж памятника может занять несколько дней, поскольку его конструкция достаточно массивная. Она состоит из примерно 20 элементов, весящих около 6 000 - 7 000 кг.

Фото: коммунальщики в Киеве демонтируют композицию в честь Переяславской рады (Виталий Носач, РБК-Украина)

К демонтажу памятника уже сегодня приступили коммунальщики. Перед этим специалисты предварительно провели изучение конструкции, чтобы сохранить целостность при демонтаже и не повредить ее.

Фото: со стелы начали снимать фигуры (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ожидается, что в дальнейшем монумент будет храниться в Государственном музее авиации Украины им. О. К. Антонова.

О памятнике, его связи с бывшей "Аркой дружбы народов" и декоммунизации

Напомним, недавно Киевский городской совет принял решение о переименовании "Арка дружбы народов". Теперь она называется "Арка свободы украинского народа". Эта скульптурная композиция была построена в Киеве на территории Крещатого парка и изначально состояла из арки и двух скульптурных групп под ней. После чего она претерпела изменения.

Так, 24 ноября 2018 на "Арке Дружбы народов" украинские художники и правозащитники открыли инсталляцию "Трещина дружбы". Ее посвятили вопросу украинских политзаключенных, в частности режиссеру Олегу Сенцову, находившемуся в плену более пяти лет.

Денотировали позже и центральную в композицию - монумент с фигурами двух рабочих, символизировавших "воссоединение" Украины и России. Памятник был снесен в апреле 2022 года в связи с широкомасштабным российским вторжением в Украину.

Теперь же в Киеве приступили к демонтажу другой композиции - вытянутой по горизонтали гранитной стелы с многофигурной группой, в центре которой гетьман Богдан Хмельницкий и боярин Василий Бутурлин - московский посол. Эта группа создана по мотивам Переяславской рады 1654, одного из эпизодов процесса оформления украино-московского военно-политического союза.

Добавим, что в апреле 2024 года Министерство культуры и информационной политики признало бывшую "Арку дружбы народов" в Киеве не подлежащей занесению в Госреестр недвижимых памятников. Это означает, что монумент может быть демонтирован при необходимости.

Но перед этим в Департаменте культуры КГГА сообщили, что саму Арку не будут демонтировать, однако пространство возле нее получит новую концепцию.

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Киев Арка Дружбы народов
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