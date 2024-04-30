В Харькове возросло количество раненых из-за авиаудара

В результате сегодняшнего российского авиаудара по Киевскому району Харькова известно уже о шести раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру в Telegram .

"В результате российского авиаудара по Киевскому району г. Харькова получили травмы 6 человек. Среди них: двое мужчин, две женщины и двое полицейских", - сказано в сообщении правоохранителей.

Также они уточнили, что в результате удара повреждено по меньшей мере 46 гаражей. Три автомобиля сгорели, еще 10 - повреждены.

Всего в Харькове из-за российского удара погиб один человек, еще 10 - ранены.