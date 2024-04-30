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В Харькове возросло количество раненых из-за авиаудара

Харьков, Вторник 30 апреля 2024 18:13
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В Харькове возросло количество раненых из-за авиаудара Фото: в Харькове возросло количество раненых из-за авиаудара (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Иван Носальский

В результате сегодняшнего российского авиаудара по Киевскому району Харькова известно уже о шести раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру в Telegram.

"В результате российского авиаудара по Киевскому району г. Харькова получили травмы 6 человек. Среди них: двое мужчин, две женщины и двое полицейских", - сказано в сообщении правоохранителей.

Также они уточнили, что в результате удара повреждено по меньшей мере 46 гаражей. Три автомобиля сгорели, еще 10 - повреждены.

Всего в Харькове из-за российского удара погиб один человек, еще 10 - ранены.

Авиаудар по Харькову

Напомним, российские оккупанты сегодня, 30 апреля, ударили по Харькову при помощи УМПБ Д30-СН (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см).

"Прилеты" были в Киевском и Холодногорском районах города.

Согласно последним данным, в Киевском районе было известно о четырех пострадавших из-за очередной российской террористической атаки.

При этом в Холодногорском районе погиб 24-летний мужчина, который работал на местном предприятии.

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Харьков Авиаудары Война в Украине
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