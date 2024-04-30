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Правительство выделило более 15 млрд гривен на закупку дронов

Вторник 30 апреля 2024 17:33
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Правительство выделило более 15 млрд гривен на закупку дронов Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Кабинет министров на заседании во вторник, 30 апреля, принял решение о выделении дополнительных 15,5 миллиарда гривен на закупку дронов.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства.

"Сегодня правительство выделяет дополнительные 15,5 млрд гривен для закупки дронов. Это дополнительный ресурс к тем 43,3 млрд грн, которые мы уже выделили на беспилотники в этом году. Средства пойдут администрации Госспецсвязи, занимающейся соответствующими закупками", - сообщил Шмыгаль.

По его словам, выделенные средства позволят поставить Силам безопасности и обороны 300 тысяч беспилотников.

Расходы бюджета на оборону

В начале марта этого года Кабмин уже выделял на закупку дронов 5 миллиардов гривен. Однако позже президент Владимир Зеленский поручил Кабмину наладить в Украине массовое производство дронов. Первые разговоры о масштабном производстве дронов Украины начались в декабре 2023 года.

Интересно и то, что в начале года министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявлял о том, что Украина смогла догнать Россию по количеству производства ударных дронов-камикадзе, подобных иранским "Shahed-131" и "Shahed-136".

Подробно о том, как повлияет производство дронов Украиной на ход войны с Россией - читайте в материале РБК-Украина.

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