Доллар подешевел: НБУ установил официальный курс на 1 мая
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста накануне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 1 мая 2024 года установлен на таком уровне: 39,5151 гривен за 1 доллар (-0,1537 грн).
bank.gov.ua
Курс евро составит 42,3641 гривен за 1 евро (-0,1331 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс упал на 11 копеек до 39,52-39,55 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс упал на 10 копеек до 39,80 грн/доллар.
Прогноз курса
Как заявил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в мае на валютный рынок Украины будут влиять ряд важных факторов: стратегия НБУ по регулированию валютного рынка, объем макрофинансовой помощи, а также фактор праздника.
Банкир прогнозирует, что из-за Пасхи курс доллара может немного снизится. Однако затем курс продолжит медленный рост.
За апрель официальный курс доллара вырос на 1,1%.