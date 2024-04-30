ua en ru
Вт, 30 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Доллар подешевел: НБУ установил официальный курс на 1 мая

Украина, Вторник 30 апреля 2024 15:44
UA EN RU
Доллар подешевел: НБУ установил официальный курс на 1 мая Фото: курс доллара упал на 15 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 1 мая 2024 года установлен на таком уровне: 39,5151 гривен за 1 доллар (-0,1537 грн).

Доллар подешевел: НБУ установил официальный курс на 1 мая

bank.gov.ua

Курс евро составит 42,3641 гривен за 1 евро (-0,1331 грн).

Доллар подешевел: НБУ установил официальный курс на 1 мая

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 11 копеек до 39,52-39,55 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Доллар подешевел: НБУ установил официальный курс на 1 мая

udinform.com

На наличном рынке курс упал на 10 копеек до 39,80 грн/доллар.

Прогноз курса

Как заявил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в мае на валютный рынок Украины будут влиять ряд важных факторов: стратегия НБУ по регулированию валютного рынка, объем макрофинансовой помощи, а также фактор праздника.

Банкир прогнозирует, что из-за Пасхи курс доллара может немного снизится. Однако затем курс продолжит медленный рост.

За апрель официальный курс доллара вырос на 1,1%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
NEWS
Обломки разлетелись на 1,5 км. Появилось видео удара кассетным снарядом по Одессе
Обломки разлетелись на 1,5 км. Появилось видео удара кассетным снарядом по Одессе
DAILY
Посол Оле Эгберг Миккельсен: В Дании нет "усталости от Украины"
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Посол Оле Эгберг Миккельсен: В Дании нет "усталости от Украины"